Cristiano Ronaldo hoopt dat zijn eerste prijs met Juventus het begin van meer succes met de Italiaanse topclub is. 'De Oude Dame' versloeg AC Milan woensdag in de strijd om de Supercoppa.

Ronaldo besliste de wedstrijd die in Saoedi-Arabië gespeeld werd. De sterspeler maakte in de 61e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Juventus pakte de prijs voor de achtste keer.

De 33-jarige Ronaldo bleef wel voorzichtig met het oog op de rest van het seizoen. "Of dit de eerste van vier prijzen is? Laten we stap voor stap denken en voor nu even genieten van het behalen van onze eerste doelstelling", zei de Portugees.

"Ik draag deze prijs op aan alle Juventus-fans en mijn familie. Hierna moeten we ons weer focussen op de rest van het seizoen, want we hebben nog een lange weg te gaan in de Serie A."

Ronaldo is in zijn eerste seizoen bij Juventus hard op weg naar de landstitel. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri heeft negen punten voorsprong op nummer twee Napoli. 'Juve' is ook nog in de race voor de Champions League en de Coppa Italia.

'Het was zwaar'

Volgens Ronaldo werkten de hoge temperaturen in Saoedi-Arabië woensdag niet mee. Desondanks was de vedette tevreden over het spel dat hij met zijn ploeg liet zien.

"Het was warm en daardoor erg zwaar, maar we speelden goed. We creëerden veel kansen en zijn 2019 goed begonnen met deze prijs", aldus de oud-speler van Real Madrid en Manchester United.

Allegri was vol lof over matchwinner Ronaldo. "Hij maakt echt het verschil. Hij is aan het begin van dit seizoen naar ons gekomen om wedstrijden te beslissen en doet nu dit. Hij was vandaag weer heel goed."

De wedstrijd tussen landskampioen Juventus en verliezend bekerfinalist Milan werd gespeeld in het met 60.000 toeschouwers gevulde King Abdullah Sports City in Jeddah. De Italiaanse supercup werd de afgelopen jaren wegens commerciële doeleinden vaker ver van Italië afgewerkt.

De ploeg van Ronaldo en Allegri vervolgt de competitie maandag met een thuisduel met hekkensluiter Chievo. In de achtste finales van de Champions League staat de club volgende maand tegenover Atlético Madrid.

