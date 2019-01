Garry Mendes Rodrigues moet door een bijzonder voorval zijn debuut voor Al Ittihad uitstellen. De geboren Rotterdammer, die Galatasaray deze winter verruilde voor de club uit Saoedi-Arabië, kreeg woensdag nog voordat hij in kon vallen tegen Al Washm een rode kaart.

De 28-jarige Mendes Rodrigues begon bij het duel in de King's Cup, het Saoedische bekertoernooi, op de bank. Kort na rust liep hij warm om in te vallen, maar dat deed hij op een plek die daar niet voor is aangewezen.

De scheidsrechter gaf hem daarom een gele kaart en toen Mendes Rodrigues protesteerde, kreeg hij nogmaals geel en dus rood.

De Kaapverdische international moest daardoor ook na rust toekijken en zag zijn ploeg met 1-2 winnen in het Al Washm Club Stadium. Oud-Feyenoorder Karim El Ahmadi en voormalig PSV'er Manuel da Costa kwamen wel in actie voor Al Ittihad.

Al Ittihad staat voorlaatste in competitie

Mendes Rodrigues tekende begin deze maand een contract tot medio 2023 bij Al Ittihad, dat ongeveer 9 miljoen euro voor hem betaalde aan Galatasaray. Hij werd in 2012 prof bij ADO Den Haag, dat hem verhuurde aan FC Dordrecht. Vervolgens speelde de aanvaller voor Levski Sofia, Elche en PAOK Saloniki, waarna hij in januari 2017 in Istanboel arriveerde.

Bij Al Ittihad treft Mendes Rodrigues Slaven Bilic. De voormalige bondscoach van Kroatië en oud-trainer van Besiktas en West Ham United is bezig aan een slecht seizoen met de club. Na zestien wedstrijden staat Al Ittihad op de vijftiende en voorlaatste plaats in de Saoedische competitie.