Marc Overmars heeft laten weten dat David Neres deze winter niet meer zal vertrekken bij Ajax. Volgens de directeur voetbalzaken maakt de Braziliaan het seizoen 'gewoon' af in Amsterdam.

Vorige week leek een Chinese transfer van Neres een kwestie van tijd, toen Guangzhou Evergrande een bod van 43 miljoen euro zou hebben neergelegd. Ajax wilde op een vertrek inspelen door Diego Lainez aan te trekken, maar het Mexicaanse talent koos voor Real Betis.

Een vertrek van Neres is daardoor niet langer bespreekbaar. "Hij blijft nu wel, ja. Sowieso tot het einde van het seizoen", zegt Overmars in gesprek met De Telegraaf.

Onlangs liet Ajax-trainer Erik ten Hag al weten Neres graag te willen behouden. "We willen de kern van de groep bij elkaar houden en Neres is daar zeker onderdeel van. Hij is een belangrijke speler voor ons. We hebben hem nodig en hij mag niet weg", zei hij.

Neres speelt sinds januari 2017 voor Ajax, dat hem destijds voor zo'n 12 miljoen euro van Sao Paulo kocht. De aanvaller speelde tot dusver 77 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin hij 21 keer scoorde en 27 assists gaf.

'Zie uitdaging met vertrouwen tegemoet'

Overmars liet begin november al weten dat hij verwacht dat een aantal spelers komende zomer vertrekt bij Ajax en dat hij al druk bezig is met de samenstelling van de selectie voor volgend seizoen.

Die woorden herhaalt hij nog maar eens tegen De Telegraaf. "We hebben al meerdere keren naar buiten gebracht dat we onze kern niet wegdoen. Natuurlijk is het altijd moeilijk, maar ik zie de uitdaging voor het nieuwe seizoen met vertrouwen tegemoet."

Ajax nam onlangs wel afscheid van Maximilian Wöber, die naar Sevilla vertrok. Kaj Sierhuis, Azor Matusiwa en Luis Orejuela, spelers die niet tot de selectie van het eerste elftal behoorden, werden verhuurd.

De nummer twee van de Eredivisie vervolgt de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 16.45 uur.

