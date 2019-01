Leeds United-manager Marcelo Bielsa is zich van geen kwaad bewust nadat hij vorige week iemand binnen de club liet bespioneren bij een training tegenstander Derby County. De English Football League (EFL) heeft inmiddels een vervolgonderzoek opgestart naar de gebeurtenissen.

"We hebben ook alle 51 wedstrijden van Derby County van vorig seizoen bekeken. Dat heeft in totaal zo'n 300 uur gekost. Zo pakken we het bij iedere wedstrijd aan. We nemen deze competitie uiterst serieus,” aldus Bielsa woensdag op een speciaal ingelaste persconferentie.

"Ik heb nooit beseft dat ik misschien regels ging overtreden. Ik doe alles om informatie over de tegenstander te verzamelen. Ik voel me schuldig als ik niet hard genoeg werk. Het is volgens mij niet illegaal wat ik heb gedaan. Maar ik accepteer alle straffen."

De persoon die vorige week op last van Bielsa aanwezig was op de training van Derby County werd aangehouden door de politie omdat hij zich verdacht ophield rond het complex van 'The Rams'.

De EFL was aanvankelijk van plan om de zaak links te laten liggen, maar dat veranderde doordat Bielsa een dag later na afloop van de 2-0-zege op Derby County zich bijzonder openhartig toonde.

"In Argentinië deed ik dit jaren terug al. Het is ook niet illegaal, we maken het bekend en spreken erover in de pers. De één vindt het wel kunnen, de ander niet", zo zei hij.

Leeds verstevigde door overwinning op Derby koppositie

Leeds United verstevigde door de overwinning op medetitelkandidaat Derby County de koppositie in het Championship, het tweede niveau in Engeland.

De halve finalist in de Champions League in het seizoen 2000/2001 heeft na 27 speelrondes vijf punten voorsprong op naaste achtervolgers Sheffield United en Norwich City.

Leeds United speelde voor het laatst in de Premier League in het seizoen 2003/2004 en bungelde in de jaren daarop in de onderste regionen van het Championship en zelfs nog heel even in de League One.

Bij Leeds United staat Mateusz Klich onder contract. De voormalig middenvelder van FC Utrecht, FC Twente en PEC Zwolle heeft met vijf doelpunten een belangrijk aandeel in het huidige succes.

Bielsa is sinds afgelopen zomer de eindverantwoordelijke bij Leeds United. Hij stond in het verleden ook aan het roer bij onder meer Lazio, Olympique Marseille, Athletic Bilbao, De Argentijnse en de Chileense nationale ploeg.