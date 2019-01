Real Madrid heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales van de Copa del Rey. De 'Koninklijke' verloor weliswaar de return op bezoek bij Leganes met 1-0, maar dat bleef zonder gevolgen na de 3-0-zege in de heenwedstrijd.

Real kwam in het Estadio Municipal de Butarque na een half uur spelen op achterstand door een doelpunt van Martin Braithwaite en het was aan doelman Keylor Navas te danken dat 1-0 ook de eindstand was.

Real kreeg bij aanvang van de blessuretijd van de tweede helft nog wel een grote kans op de gelijkmaker, maar kersverse aanwinst Brahim Diaz raakte van dichtbij de paal.

Trainer Santiago Solari stelde grotendeels een B-elftal op, ook omdat onder anderen Thibout Courtois, Toni Kroos, Marco Asensio, Gareth Bale, Karim Benzema afwezig waren vanwege blessures.

Zeker in het geval van Benzema is het zeer de vraag of hij tijdig hersteld zal zijn voor het tweeluik met Ajax volgende maand in de achtste finales van de Champions League.

Atlético verrassend uitgeschakeld in achtste finales

Atlético Madrid werd verrassend uitgeschakeld in de achtste finales van de Copa del Rey. 'Los Colchoneros' had na het 1-1-gelijkspel in de heenwedstrijd niet voldoende aan een 3-3-gelijkspel in de return in eigen huis tegen Girona.

Atlético leek aanvankelijk het vege lijf te redden door de 3-2 zes minuten voor tijd van invaller Antoine Griezmann, maar daarna viel alsnog het doek dankzij de 3-3 van Seydou Doumbia.

Nikola Kalinic (1-0), Valery Fernandez (1-1), Cristhian Stuani (1-2) en Angel Correa (2-2) verzorgden de overige doelpunten, terwijl Kalinic bij een 1-0-stand en oud-PSV'er Santiago Arias bij 2-2 er ook nog een zag worden afgekeurd.

Quincy Promes bereikte met Sevilla net als Real wel gewoon de kwartfinales. 'Los Rojiblancos' verloor eveneens de return met 0-1 van Athletic Bilbao, maar ook zij konden opgelucht ademhalen na de 1-3-zege in de heenwedstrijd.

Gorka Guruzeta maakte het enige doelpunt. Promes deed voor het eerst sinds lange tijd negentig minuten mee. Maximilian Wöber, deze week overgekomen van Ajax, zat nog niet bij de selectie.

Strootman maakt eerste doelpunt voor Marseille

Kevin Strootman heeft woensdag ondanks zijn eerste doelpunt voor de club met Olympique Marseille verloren in de Ligue 1. 'L'OM' ging met 2-1 onderuit op bezoek bij Saint-Etienne.

Strootman bracht met een kopbal in de zestiende minuut Marseille op een 0-1-voorsprong, maar daarna dompelde Wahbi met een rake strafschop in de 59e minuut en een fraaie pegel in de 88e minuut de bezoekers in rouw.

Memphis Depay en Kenny Tete kwamen met Lyon niet verder dan een 2-2-gelijkspel bij Toulouse. Moussa Dembele (2-1) en Nabil Fekir (2-2) maakten de 1-0 en 2-0 (strafschop) van Jimmy Durmaz ongedaan.

Verder werd het 1-1 bij AS Monaco-OGC Nice (Arsenal-iconen Thierry Henry en Patrick Vieira stonden voor het eerat als trainers tegenover elkaar), 2-1 bij Guingamp-Rennes en 1-0 bij Nimes-Nantes.

Paris Saint-Germain gaat ruimschoots aan kop in Frankrijk met vijftig punten, gevolgd door Lille (37 punten), Saint-Etienne (36 punten), Lyon (34 punten) en Montpellier (31 punten).

Keizer en Dost met Sporting naar halve finales

Marcel Keizer en Bas Dost plaatsten zich met Sporting Lissabon voor de halve finales van de Taça de Portugal. 'Os Leoes' won in de kwartfinales met 0-2 bij CD Feirense.

Sporting sloeg nadat in de eerste helft een doelpunt van Dost werd geannuleerd halverwege de tweede helft toe door treffers van Wendel en Bruno Fernandes in respectievelijk de 64e en 66e minuut.

Sporting neemt het in de halve finales over twee wedstrijden op tegen Benfica. FC Porto en SC Braga staan in de andere halve finale tegenover elkaar.

Sporting stond vorig jaar in de finale van het Portugese bekertoernooi. De groenwitten verloren daarin van het bescheiden Desportivo das Aves

Die eindstrijd werd echter ontsierd doordat een aantal spelers van Sporting, onder wie Dost, een paar dagen ervoor het eigen trainingscomplex werd aangevallen door hooligans.