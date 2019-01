Juventus heeft woensdag voor de achtste keer in de clubgeschiedenis de Italiaanse Super Cup gewonnen. De 'Oude Dame' was in Saoedi-Arabië nipt met 1-0 te sterk voor AC Milan.

Cristiano Ronaldo kroonde zich tot matchwinner door in de 61e minuut verantwoordelijk te zijn voor het enige doelpunt van de verder weinig enerverende wedstrijd.

De afgelopen zomer van Real Madrid overgekomen aanvaller kopte van dichtbij een afgemeten voorzet van Miralem Pjanic achter de kansloze doelman Gianluigi Donnarumma.

AC Milan moest in de 74e minuut met tien man verder na het wegsturen van middenvelder Franck Kessie, die na ingrijpen van de videoscheidsrechter een rode in plaats van gele kaart kreeg voor een overtreding op Emre Can.

De wedstrijd tussen de landskampioen (Juventus) en de verliezend bekerfinalist (AC Milan) van vorig seizoen werd gespeeld in het met 60.000 toeschouwers gevulde King Abdullah Sports City in Jeddah.

De Italiaanse Super Cup werd wegens commerciële doeleinden de afgelopen jaren vaker ver van Italië afgewerkt. Naar verluidt heeft Saudi-Arabië zo'n 7 miljoen euro voor de editie van dit jaar betaald.

Juventus alleen recordhouder in Italiaanse Super Cup

Juventus is door de achtste eindzege nu alleen recordhouder in de Italiaanse Super Cup. Juve pakte de prijs eerder in 1995 (tegen Parma), 1997 (Vicenza), 2002 (Parma), 2003 (AC Milan), 2012 (Napoli), 2013 (Lazio) en 2015 (Lazio).

Naast Juventus hebben AC Milan (zeven keer), Internazionale (vijf keer), Lazio (vier keer), AS Roma, Napoli (beide twee keer), Sampdoria, Parma en Fiorentina (allen één keer) minimaal één keer de Supercoppa op hun naam geschreven.

Juventus liet zich vorig jaar nog verrassen in de Italiaanse Super Cup. Er werd toen in Stadio Olimpico in Rome na een spektakelstuk met 2-3 verloren van Lazio.

De zwart-witte formatie is hard op weg naar de achtste titel op rij in de Serie A. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri heeft halverwege de competitie al negen punten voorsprong op naaste achtervolger Napoli.

Juventus maakt net als vorig seizoen ook nog kans op de dubbel, want het is samen met Atalanta Bergamo, Lazio, Internazionale, Fiorentina, AS Roma, AC Milan en Napoli kwartfinalist in de Coppa Italia.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A