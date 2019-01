Ajax heeft woensdag de transfer van Maximilian Wöber definitief afgerond. De twintigjarige Oostenrijkse verdediger maakt het seizoen op huurbasis af bij Sevilla.

De Spaanse topclub neemt Wöber op 1 juli over voor 10,5 miljoen euro en dat bedrag kan nog oplopen tot maximaal 11 miljoen euro.

Ajax en Sevilla bereikten vorige week al in hoofdlijnen een akkoord over een transfer van Wöber, maar een definitieve overgang liet op zich wachten omdat beide clubs niet tot overeenstemming kwamen over de laatste details van de deal.

Ajax en Sevilla besloten uiteindelijk dat de linksbenige centrale verdediger nu eerst een half jaar op huurbasis vertrekt naar de hoofdstad van Andalusië.

Ajax nam Wöber in de zomer van 2017 voor 7,5 miljoen euro over van Rapid Wien, maar hij wist nooit een vaste basisplaats af te dwingen in de Johan Cruijff ArenA.

De zevenvoudig international speelde in totaal 39 officiële wedstrijden voor Ajax. Hij maakte daarin een doelpunt (vorig seizoen in het met 0-4 gewonnen uitduel met sc Heerenveen) en leverde twee assists.

Ajax speelde al in op vertrek van Wöber

Wöber verscheen dit seizoen nog wel aan de aftrap in de duels met Bayern München (uit en thuis) en AEK Athene (uit) in de groepsfase van de Champions League.

Ajax speelde al in op het vertrek van Wöber, want de Amsterdammers versterkten zich deze transferperiode voor 8 miljoen euro met Lisandro Magallán van Boca Juniors.

Wöber wordt bij Sevilla ploeggenoot van Quincy Promes. De Nederlandse aanvaller liet vorige week nog weten dat hij het er moeilijk mee heeft dat hij vaker dan hem lief is moet plaatsnemen op de reservebank.

Sevilla bezet halverwege de derde plaats in de Primera Division, met een achterstand van tien punten op koploper FC Barcelona en vijf punten op runner-up Atlético Madrid.

De ploeg van trainer Pablo Machín neemt het in de tweede ronde van de Europa League op tegen Lazio, maar Wöber mist dat tweeluik vanwege een schorsing van twee wedstrijden die hij nog moet uitzitten naar aanleiding van zijn rode kaart in het thuisduel van Ajax met Bayern (3-3).