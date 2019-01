Son Heung-min was woensdag in zijn eerste wedstrijd op de Azië Cup direct van waarde voor Zuid-Korea. De aanvaller van Tottenham Hotspur had met een versierde penalty en een assist een belangrijk aandeel in de zege op China (2-0).

De 26-jarige Son werd in de twaalfde minuut onreglementair onderuit gehaald door de Chinese verdediger Shi Ki, met een strafschop tot gevolg. Hwang Ui-jo maakte vanaf elf meter de openingstreffer.

Vlak na rust legde Son een hoekschop op het hoofd van verdediger Kim Min-jae, die de eindstand op het scorebord zette. Zuid-Korea plaatste zich met drie overwinningen als groepshoofd voor de achtste finales. China gaat als nummer twee ook door.

Aanvoerder Son mocht de eerste twee groepsduels met de Filipijnen (1-0) en Kirgizië (1-0) op de Azië Cup overslaan. Daardoor kon hij zondag nog met Tottenham Hotspur tegen Manchester United spelen.

Als Zuid-Korea de finale haalt, dan kunnen de 'Spurs' pas in februari weer een beroep doen op de oud-speler van Bayer Leverkusen en HSV. Trainer Mauricio Pochettino had Son liever in Londen gehouden, zeker nu topscorer Harry Kane bijna twee maanden aan de kant zal staan met een enkelblessure.

Pochettino liet zondag al weten dat hij Vincent Janssen nog steeds niet nodig heeft. Hij denkt de afwezigheid van Kane en Son anders op te kunnen lossen.