Frenkie de Jong is woensdag verkozen tot de beste speler van de Eredivisie in de maand december. De middenvelder van Ajax presteerde afgelopen maand statistisch gezien het best van alle spelers.

Het is de derde maand op rij dat de prijs naar een Ajacied gaat. In oktober viel de keuze op Hakim Ziyech en Nicolás Tagliafico was de beste speler van november.

Ajax won in december van PEC Zwolle (1-4), De Graafschap (8-0) en FC Utrecht (1-3). De 21-jarige De Jong, die in de belangstelling staat van vele Europese topclubs, scoorde in die wedstrijden twee keer en gaf 255 goede passes

PSV-aanvaller Steven Bergwijn, die vorige maand drie goals maakte, is net als in augustus uitgeroepen tot het grootste talent van de maand. Hij is de opvolger van Ajacied Noussair Mazraoui, die in november die eer te beurt viel.

PSV is de hofleverancier van het elftal van de maand, want naast Bergwijn hebben ook backs Angeliño en Denzel Dumfries een plekje in de ploeg gekregen. De Jong en Daley Blind zijn de vertegenwoordigers van Ajax en sc Heerenveen levert middenvelder Michel Vlap en aanvaller Mitchell van Bergen.

Het team wordt gecompleteerd door keeper Sergio Padt (FC Groningen), verdediger Sven van Beek (Feyenoord), middenvelder Martin Ödegaard (Vitesse) en aanvaller Mats Seuntjes (AZ).

Prijs op basis van statistieken

De verkiezing voor speler van de maand werd begin dit seizoen in het leven geroepen door de Eredivisie CV, dat de prijs samen met FOX Sports en statistiekenbureau Opta Sports uitreikt. Opta levert de statistieken op basis waarvan een keuze wordt gemaakt.

In augustus werd Robin van Persie de eerste speler van de maand in de Eredivisie. Een maand later viel Heracles Almelo-aanvaller Kristoffer Peterson de eer ten deel.

De Eredivisie wordt vrijdag na bijna vier weken winterstop hervat met Vitesse-Excelsior (20.00 uur). Nummer drie Feyenoord gaat zaterdagavond op bezoek bij PEC Zwolle (19.45 uur), koploper PSV speelt zondagmiddag een uitwedstrijd tegen FC Emmen (14.30 uur) en nummer twee Ajax ontvangt diezelfde dag sc Heerenveen (16.45 uur).

