Ryan Babel heeft zijn overstap van Besiktas naar Fulham dinsdag afgerond. De Oranje-international tekent een contract tot het einde van het seizoen bij de Premier League-club.

De overgang van de 32-jarige Babel van Turkije naar Engeland hing al in de lucht, al werd verwacht dat hij op huurbasis de overstap zou maken. Dat is dus niet het geval.

"Ik heb er alle vertrouwen in dat Fulham zich handhaaft. Dat is een van de redenen dat ik hier ben. Ik wil er mijn steentje aan bijdragen", zegt Babel over zijn nieuwe club, die voorlaatste staat in de Premier League.

Besiktas had Babel, wiens contract na dit seizoen afliep, graag in Istanboel gehouden. Beide partijen spraken over contractverlenging, maar kwamen er niet uit.

Voor de aanvaller wordt het de tweede keer dat hij in de Premier League gaat spelen. Babel speelde van 2007 tot en met 2011 al voor Liverpool, dat hem van Ajax overnam. Vervolgens speelde hij voor Hoffenheim, wederom Ajax, Al Ain, Deportivo La Coruña en dus Besiktas.

Ryan Babel als speler van Liverpool in december 2010. (Foto: ANP)

'We kunnen zijn ervaring goed gebruiken'

"Ryan heeft zich bij zowel zijn club als het Nederlands elftal van zijn beste kant laten zien. We kunnen zijn ervaring heel goed gebruiken in de tweede seizoenshelft", zegt vicevoorzitter Tony Khan van Fulham.

"Er komen nog negen belangrijke thuiswedstrijden aan, te beginnen zondag tegen Tottenham Hotspur. Ryan heeft vorig seizoen vijftien keer gescoord en is gehaald op voorspraak van onze manager. We zijn ervan overtuigd dat dit voor iedereen goed uitpakt."

Het Fulham van manager Claudio Ranieri pakte in de eerste 22 wedstrijden van het seizoen slechts veertien punten en houdt daarmee alleen Huddersfield Town onder zich. Het thuisduel met nummer drie Tottenham begint zondag om 17.00 uur.

