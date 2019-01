Tottenham Hotspur moet het voorlopig zonder topscorer Harry Kane doen. De spits heeft beschadigde enkelbanden en is naar verwachting zo'n twee maanden uit de roulatie.

Kane liep zijn blessure zondag op in de slotfase van de verloren topper tegen Manchester United (0-1). Tottenham meldt dat de aanvoerder van Engeland begin maart pas weer voor het eerst zal kunnen trainen.

Het wegvallen van de 25-jarige Kane is een flinke tegenslag voor de 'Spurs'. De spits is dit seizoen weer op dreef met twintig doelpunten in 31 officiële duels. In de Premier League scoorde hij veertien keer in 22 wedstrijden.

Door zijn blessure mist Kane vermoedelijk zes of zeven competitieduels, waaronder de toppers met Chelsea en Arsenal. Ook zal hij ontbreken tijdens het heenduel met Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League.

Tottenham bezet halverwege het seizoen de derde plaats in de Premier League. De ploeg van manager Mauricio Pochettino heeft een achterstand van negen punten op koploper Liverpool. Het gat naar nummer twee Manchester City is vijf punten.

Harry Kane slaagde er tijdens Tottenham Hotspur-Manchester United niet in de sterk keepende David de Gea te passeren. (Foto: ProShots)

