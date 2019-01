Feyenoord gaat per direct een samenwerkingsverband aan met FC Dordrecht, zo heeft algemeen directeur Jan de Jong dinsdag tijdens zijn nieuwjaarsspeech bekendgemaakt.

De landskampioen van 2017, die in tegenstelling tot Ajax en PSV geen ploeg in de Eerste Divisie heeft, wil onder meer talenten bij de Keuken Kampioen Divisie-club gaan stallen.

Feyenoord verkiest de samenwerking met Dordrecht boven deelname aan de zogeheten voetbalpiramide, omdat anders "een weg wordt ingeslagen die (te) lang duurt voordat Feyenoord-spelers op een acceptabel niveau spelen en omdat dit financieel gezien een kostbare aangelegenheid is", meldt de club na de toespraak van De Jong in een verklaring op de site.

Het akkoord met FC Dordrecht betekent dat Feyenoord na 3,5 jaar weer actief met een club gaat samenwerken. In de zomer van 2015 werd een jarenlange samenwerking met Excelsior beëindigd.

De Rotterdamse clubs hadden jaren een gezamenlijke beloftenploeg en spelers van Feyenoord werden veelvuldig verhuurd aan Excelsior. Dat laatste zal nu dus ook met FC Dordrecht gaan gebeuren.

'Besluit over stadion in november'

Directeur De Jong greep zijn speech ook aan om nog maar eens te benadrukken dat het besluit over een nieuw stadion hoe dan ook in november wordt genomen. Hij wil daarmee onduidelijkheid voorkomen.

"We beslissen in november van dit jaar. Dat is niet nieuw en altijd zo geweest", aldus De Jong, die ook liet weten dat Feyenoord een risico loopt van maximaal 2,8 miljoen euro en financiers zoekt voor een bedrag van zo'n 150 miljoen euro.

"Als je zelf geen winnend staatslot kan drukken, moet je proberen geld uit de markt te halen. We gaan heel hard werken om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Feyenoord komt dus naar u toe deze zomer."

De bouw van een nieuwe Kuip in Rotterdam kwam op 21 december al een grote stap dichterbij toen Feyenoord groen licht gaf om plannen voor de realisatie van project Feyenoord City door te zetten.

Feyenoord City moet in de buurt van het huidige stadion in Rotterdam-Zuid verrijzen. De Kuip werd in 1937 geopend en was sindsdien onafgebroken de thuisbasis van Feyenoord.

Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst tijdens de nieuwjaarsreceptie. (Foto: ANP)

