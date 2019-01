Australië heeft zich dinsdag geplaatst voor de achtste finales van de Azië Cup. De titelverdediger, met PSV'er Aziz Behich in de basis, boekte in zijn laatste groepswedstrijd een late zege op Syrië: 3-2.

Celtic-middenvelder Tom Rogić maakte in de 93e minuut de winnende treffer in het Khalifa bin Zayed Stadium in de Verenigde Arabische Emiraten.

Australië was eerder al twee keer op voorsprong gekomen via Awer Mabil en Chris Ikonomidis, maar de Syriërs maakten door Omar Kharbin en Omar Al Soma (strafschop in de tachtigste minuut) ook twee keer gelijk.

Bij Syrië stond Heracles Almelo-speler Mohammed Osman de eerste 72 minuten in het veld. Linksback Behich speelde negentig minuten mee bij de Australiërs. Trent Sainsbury, die ook bij PSV onder contract staat, was geschorst omdat hij tegen Jordanië (0-1-nederlaag) en tegen Palestina (3-0-zege) een gele kaart kreeg.

De 'Socceroos' van bondscoach Graham Arnold (oud-speler van Roda JC en NAC Breda) eindigen met zes punten als tweede in groep B. Jordanië speelde dinsdag met 0-0 gelijk tegen hekkensluiter Palestina en verzekerde zich daardoor van de groepswinst.

Australië neemt het aanstaande maandag in de achtste finales op tegen de nummer twee van groep F. Japan en Oezbekistan maken donderdag in een onderling duel uit wie eerste en wie tweede wordt in die poule.