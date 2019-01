PEC Zwolle heeft dinsdag met de Japanse verdediger Yuta Nakayama de derde winteraanwinst verwelkomd. Eerder op de dag verruilde spits Vincent Vermeij Heracles Almelo op huurbasis voor FC Den Bosch.

De 21-jarige Nakayama komt over van Kashiwa Reysol in zijn vaderland en tekent een contract voor 3,5 jaar bij PEC. Hij werd in Japan onlangs tot talent van het jaar uitgeroepen.

"Zelf heb ik Yuta live in actie gezien nadat we hem al geruime tijd op de radar hadden staan. Daarin ontstond het beeld van een betrouwbare speler, die sterk aan de bal is en verdedigend zijn mannetje staat", zegt Gerard Nijkamp, technisch directeur van PEC.

"We zien in hem dan ook een versterking voor de lange termijn. Het is nu zaak dat Yuta acclimatiseert en kennismaakt met de club, zodat hij zo optimaal mogelijk aan zijn avontuur op Nederlandse bodem kan beginnen."

Jeugdinternational Nakayama: "Ik ben blij dat ik bij PEC Zwolle mag komen spelen. Mijn favoriete positie is centraal achterin. Ik ben een linksbenige verdediger, maar kan ook op het middenveld spelen."

PEC versterkte zich deze winter eerder met middenvelder Pelle Clement (Reading) en aanvaller Lennart Thy (Erzurumspor). De Zwollenaren hopen onder de nieuwe trainer Jaap Stam de weg omhoog te vinden in de tweede seizoenshelft. Zaterdag is Feyenoord de eerste tegenstander van 2019.

Den Bosch verwacht veel van Vermeij

Keuken Kampioen Divisie-koploper FC Den Bosch legde Heracles-spits Vermeij op huurbasis vast. De winnaar van de eerste periode in de Eerste Divisie heeft ook een optie tot koop op de 24-jarige spits.

"Met Vincent bij de ploeg hebben we meer scorend vermogen en meer opties om van systeem te wisselen. Het is een speler van wie we veel verwachten. Jong, maar niet onervaren, gretig, vaardig en kopsterk", aldus een tevreden Den Bosch-coach Wil Boessen.

"Vincent kent het Nederlandse voetbal en wordt bij FC Den Bosch met open armen ontvangen. Ik denk dat hij heel snel gewend zal zijn en dat we veel plezier aan hem gaan beleven."

Vermeij moest het bij Heracles voornamelijk doen met een reserverol. De voormalige jeugdspeler van Ajax kan vrijdag debuteren namens zijn nieuwe club, wanneer in eigen huis de derby tegen TOP Oss op het programma staat.

Vincent Vermeij tijdens zijn contractondertekening in Den Bosch. (Foto: FC Den Bosch)

