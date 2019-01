Petr Cech zal na dit seizoen stoppen met voetballen. De 36-jarige doelman van Arsenal is bezig aan zijn twintigste jaar als prof.

"Het is twintig jaar geleden dat ik mijn eerste profcontract tekende, dus dit voelt als het juiste moment om mijn afscheid aan te kondigen", schrijft Cech dinsdag op Twitter.

De Tsjech, die in de jeugd van het huidige Viktoria Plzen begon als spits en pas later keeper werd, debuteerde in 1999 als zeventienjarige in het profvoetbal bij de kleine Tsjechische club Chmel Blsany.

Cech speelde vervolgens voor Sparta Praag (2001-2002), Stade Rennes (2002-2004), Chelsea (2004-2015) en Arsenal.

Hij kwam tussen 2002 en 2016 tot een recordaantal van 124 interlands voor Tsjechië en deed mee aan de EK's van 2004, 2008, 2012 en 2016 en het WK van 2006.

'Ik heb alles bereikt wat ik wil bereiken'

Cech werd vier keer kampioen met Chelsea (2005, 2006, 2010 en 2015). Ook won hij de Champions League (2012), de Europa League (2013), vier keer de FA Cup, drie keer de League Cup en twee keer de Engelse Super Cup in zijn elf seizoenen op Stamford Bridge.

In het seizoen 2014/2015 verloor de drievoudig Europees keeper van het jaar zijn plek onder de lat mede door blessures aan Thibaut Courtois. Hij stapte daarom medio 2015 voor 14 miljoen euro over naar stadgenoot Arsenal.

Bij de 'Gunners' was hij de afgelopen drie seizoenen eerste keeper en won hij de FA Cup (2017) en twee keer de Engelse Super Cup (2015, 2017). Deze jaargang raakte Cech, die 202 keer de 'nul' hield in de Premier League en daarmee dik recordhouder is, zijn basisplaats kwijt aan de Duitse aankoop Bernd Leno.

"Ik heb vijftien jaar in de Premier League gespeeld en elke mogelijke prijs gewonnen. Daarom heb ik het gevoel dat ik alles bereikt heb wat ik wilde bereiken", aldus Cech. "Ik zal hard blijven werken voor Arsenal en hopelijk dit seizoen nog een prijs winnen. Daarna ben ik benieuwd hoe het leven buiten het veld eruit zal zien."

Cech keept sinds 2007 met een helm, omdat hij in oktober 2006 een schedelbasisfractuur opliep bij een keiharde botsing met Reading-middenvelder Stephen Hunt.