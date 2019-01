Chelsea moet vrezen voor een straf van de Europese voetbalbond. De UEFA is dinsdag een tuchtzaak gestart vanwege racistische uitlatingen van supporters van de Londense club.

De ethische commissie van de UEFA heeft een onderzoek afgerond naar antisemitische liederen van een groepje fans van Chelsea. Die zongen ze tijdens de openingsfase van de wedstrijd in de Europa League op 13 december op bezoek bij de Hongaarse club Vidi FC (2-2).

De beledigende liederen waren gericht aan het adres van supporters van de Londense rivaal Tottenham Hotspur. De tuchtzaak dient op 28 februari.

Chelsea, dat een Joodse eigenaar heeft, reageerde kort na de wedstrijd met afschuw op het racistische gedrag van zijn fans.

Voorzitter Bruce Buck van de club stelde voor de supporters niet alleen een stadionverbod op te leggen, maar ze ook op een verplichte excursie te sturen naar het voormalige vernietigingskamp Auschwitz. "We zullen pas stoppen als alle vormen van discriminatie verdreven zijn uit onze club", schreef Buck in een open brief.

Een mogelijke straf voor Chelsea is het sluiten van een deel van het eigen stadion in de Europa League. De ploeg van trainer Maurizio Sarri neemt het in de zestiende finales van het tweede Europese toernooi op tegen Malmö FF.

De thuiswedstrijd tegen de Zweden wordt op 21 februari gespeeld, dus voor de behandeling van de tuchtzaak.

