Frank de Boer kan niet wachten om dinsdag zijn eerste training te leiden bij Atlanta United. De 48-jarige trainer heeft veel vertrouwen in de structuur bij de regerend kampioen van de Amerikaanse Major League Soccer (MLS).

"Deze club past perfect bij mij, alles is hier heel duidelijk", zei De Boer maandag bij zijn presentatie bij Atlanta United. "Ik ben erg trots om hier te zijn en verwacht er heel veel van."

De voormalige coach van Ajax begint in de VS aan zijn derde buitenlandse avontuur als trainer. Eerder was hij in Italië werkzaam bij Internazionale en in Engeland bij Crystal Palace, maar daar werd hij al na respectievelijk 77 en 85 dagen ontslagen.

"Bij mijn vorige clubs kreeg ik niet genoeg tijd, maar daar heb ik wel veel van geleerd. Ik denk dat ik nu een beter mens en een betere trainer ben dan één of twee jaar geleden."

De Boer maakte bij zijn kennismaking met de Amerikaanse pers duidelijk dat hij niet vreest dat het bij Atlanta United weer snel mis zal gaan. "Ik heb geleerd van mijn fouten, maar het gaat ook om de organisatie van een club."

"Bij mijn vorige clubs was er niet altijd cohesie tussen alle geledingen. Bij Atlanta United heb ik het gevoel dat er geen lijken in de kast zitten en dat maakt het voor mij een stuk makkelijker. Ik kan me volledig focussen op waar ik goed in ben, het voetbal en het eerste elftal. Ik wil die positieve vibe proberen vast te houden."

'Hoop winnen en attractief voetbal te combineren'

De Boer tekende eind vorige maand een contract voor vier jaar bij Atlanta United, de club die vorig jaar in zijn tweede seizoen in de MLS verrassend kampioen werd.

Voormalig FC Barcelona-coach Gerardo Martino leidde Atlanta naar dat succes, maar de Argentijn vertrok omdat hij vaker bij zijn familie in zijn geboorteland wilde zijn. Hij is inmiddels aangesteld als de bondscoach van Mexico.

De Boer is niet van plan om alles om te gooien bij de regerend kampioen. "Natuurlijk wil iedereen dominant voetbal spelen. Dat is een stijl waar ik van hou, dus we gaan zeker proberen om dat voor elkaar te krijgen."

"Maar ik zal vooral kijken wat ons de beste kans geeft om te winnen, want uiteindelijk draait het om die drie punten. We willen attractief spelen voor de fans, maar zij willen ook dat we winnen. We hopen beide te kunnen combineren, maar als ik moet kiezen, zal ik altijd voor winnen kiezen."

Het nieuwe seizoen in de MLS begint voor Atlanta United op 4 maart met een uitwedstrijd tegen DC United, waar Wayne Rooney onder contract staat. Daarvoor komt de ploeg op 22 februari en 1 maart in de Concacaf Champions League in actie tegen Herediano uit Costa Rica.