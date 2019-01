Eusebio Di Francesco is onder de indruk van de manier waarop Rick Karsdorp maandagavond speelde in het gewonnen bekerduel met derdedivisionist Virtus Entella (4-0). De coach van AS Roma denkt dat de rechtsback een waardevolle rol kan vervullen bij de Romeinen.

"Karsdorp weet altijd de goede keuze te maken en is belangrijk met zijn snelheid. Op zowel fysiek als technisch gebied heeft hij weer aangetoond heel wat in huis te hebben", zei Di Francesco na het achtstefinaleduel van de Coppa Italia in Stadio Olimpico.

De 23-jarige Karsdorp speelde maandag pas zijn eerste volledige wedstrijd in dienst van AS Roma, waar hij sinds 2017 speelt. De oud-speler van Feyenoord maakte in augustus 2018 zijn rentree na een zware kruisbandblessure die hem een jaar aan de kant hield, maar kwakkelde ook dit seizoen weer met blessureleed.

Mede daardoor kwam Karsdorp dit seizoen nog maar in vier wedstrijden in actie. Hij mocht eind november twintig minuten meedoen in de verloren Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid (0-2), terwijl zijn laatste duel in de Serie A al van 16 september dateert (2-2 tegen Chievo Verona).

'Ik ben fan van vleugelverdedigers als Karsdorp'

Hoewel Karsdorp volgens Italiaanse media geen toekomst meer heeft bij Roma en voor een (tijdelijk) vertrek staat, is trainer Di Francesco blij dat de drievoudig Oranje-international nog in zijn selectie zit.

"Ik ben fan van vleugelverdedigers die ook goed kunnen voetballen, zoals Karsdorp", aldus Di Francesco. "Hij heeft helaas veel last gehad van knieblessures en mist daardoor ritme. Ook in verdedigend opzicht moet hij nog beter worden, maar hij heeft goede kwaliteiten."

Mogelijk maakt Karsdorp komend weekend net als Justin Kluivert weer deel uit van de selectie van AS Roma. De huidige nummer zes van Italië speelt zaterdag voor eigen publiek tegen Torino.

