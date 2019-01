Terence Kongolo krijgt een nieuwe manager bij Huddersfield Town. De clubleiding heeft maandag na "goed onderling overleg" afscheid genomen van de Amerikaan David Wagner.

"Wagner verlaat Town na uitvoerige discussies met de raad van bestuur, waarbij beide partijen het eens zijn geworden dat dit de juiste beslissing is voor de toekomst van de club", valt er te lezen in een verklaring op de website van de club.

Huddersfield Town is bezig aan een slecht seizoen. 'The Terriers' staan na 22 speelrondes met slechts elf punten op de twintigste en laatste plaats in de Premier League.

Huddersfield Town won ruim twee maanden geleden voor het laatst een competitiewedstrijd, op 5 november op bezoek bij Wolverhampton Wanderers (0-2).

De blauw-witte formatie verloor vervolgens liefst acht keer op rij en speelde afgelopen zaterdag in eigen huis doelpuntloos gelijk tegen mededegradatiekandidaat Cardiff City (0-0).

Wagner sinds 2015 manager van Huddersfield

Wagner was sinds november 2015 de manager van Huddersfield Town. Hij promoveerde met de club in het seizoen 2016/2017 via de play-offs van het Championship voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de Premier League en leidde de club vorig seizoen naar de veilige zestiende plaats op het hoogste niveau.

Kongolo was onder Wagner meestal verzekerd van een basisplaats. Hij stond van de 22 wedstrijden achttien keer aan de aftrap en maakte daarin zelfs een doelpunt.

Rajiv van La Parra was in de eerste helft van dit seizoen ook actief voor Huddersfield Town, maar hij werd onlangs voor de rest van deze jaargang verhuurd aan Championship-club Middlesbrough.

Huddersfield Town wacht een loodzwaar programma. De club neemt het komende zaterdag in eigen huis op tegen Manchester United en treft in de weken daarop Everton (thuis), Chelsea (uit) en Arsenal (thuis).

