ADO Den Haag gaat volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid weer voetballen op natuurgras. De Hagenaars willen vanaf het seizoen 2020/2021 af van het huidige kunstgras.

"ADO gaat met ingang van het seizoen 2020/2021 hoogstwaarschijnlijk weer voetballen op echt gras", zei algemeen directeur Mattijs Manders maandag tijdens zijn nieuwjaarsspeech in het Cars Jeans Stadion.

ADO Den Haag verruilde in oktober 2013 plotsklaps natuurgras voor kunstgras, omdat de voorbereidingen voor het WK hockey in de zomer van 2014 de natuurgrasmat ernstig hadden beschadigd.

De residentieclub was echter ook toen al van plan om in het seizoen 2014/2015 sowieso over te stappen op kunstgras, maar de problemen in het najaar van 2013 brachten alles in een stroomversnelling.

Naast ADO Den Haag hebben in de Eredivisie momenteel ook Heracles Almelo, VVV-Venlo, FC Emmen, Excelsior en PEC Zwolle kunstgras.

Excelsior en PEC Zwolle gaven eerder al te kennen dat zij in de nabije toekomst ook over willen gaan naar natuurgras, maar dat daarvoor op dit moment de financiële middelen ontbreken.

Jong PSV gaat ook spelen op natuurgras

PSV maakte maandag bekend dat Jong PSV met ingang van het volgende seizoen de wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie op natuurgras gaat spelen.

Jong PSV werkt zijn thuiswedstrijden veelal af op het hoofdveld van het eigen sportcomplex De Herdgang (per heden Campus De Herdgang), waar sinds enkele jaren kunstgras ligt.

Behalve Jong PSV maken in de Keuken Kampioen Divisie nu ook nog FC Den Bosch, Sparta Rotterdam, Roda JC, TOP Oss, FC Volendam, RKC Waalwijk, MVV Maastricht, FC Eindhoven, Telstar en Helmond Sport gebruik van kunstgras.

De clubs uit de Eredivisie kwamen afgelopen november niet tot een akkoord over het afschaffen van kunstgras. Spelen op kunstgras wordt in de nieuwe plannen niet verboden, maar wel ontmoedigd.

De clubs uit de Eredivisie met natuurgras krijgen per seizoen een bonus van maximaal 350.000 euro, maar dat is voor een aantal niet voldoende om het kunstgras te laten verdwijnen.