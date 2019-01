Jorrit Hendrix heeft maandag zijn toekomst aan PSV verbonden. De 23-jarige middenvelder verlengde zijn tot de zomer van 2020 lopende contract met een jaar tot medio 2021.

"Dit blijft altijd speciaal. Ik weet nog dat ik mijn eerste contract tekende. Niet alleen het gevoel van een contract is mooi, ook het vertrouwen dat de club hiermee uitstraalt doet veel. Ik hoop hier nog ontzettend mooie dingen te bereiken", zegt hij op de website van de club.

Hendrix werd in 2004 op achtjarige leeftijd door PSV weggeplukt bij de amateurs van SV Panningen en maakte op 10 augustus 2013 in een competitiewedstrijd in eigen huis tegen NEC (5-0-zege) zijn debuut in het eerste elftal.

De linksbenige controleur speelde tot dusver 186 officiële wedstrijden voor PSV. Hij maakte daarin zeven doelpunten en leverde vijftien assists.

Hendrix won met PSV in de afgelopen jaren drie landstitels (in de seizoenen 2014/2015, 2015/2016 en 2017/2018) en twee KNVB-bekers (2015 en 2016).

Teze komt tot mondeling akkoord met PSV

Jordan Teze kwam maandag tot een mondeling akkoord met PSV over een verlenging van zijn aflopende contract tot eveneens medio 2021.

De negentienjarige verdediger doorliep net als Hendrix de volledige jeugdopleiding van PSV en debuteerde dit seizoen in de hoofdmacht in de competitiewedstrijd bij PEC Zwolle (1-2-zege).

Teze deed vervolgens ook nog mee in de eersterondewedstrijd van de TOTO KNVB-beker bij de amateurs van Excelsior Maassluis (0-4-zege).

PSV strijdt dit seizoen alleen nog om de titel in de Eredivisie, want de Eindhovenaren zijn al uitgeschakeld in de KNVB-beker (in de tweede ronde door RKC Waalwijk) en in Europa (vierde in de groepsfase van de Champions League).

PSV gaat halverwege de Eredivisie aan kop met twee punten voorsprong op naaste belager Ajax en hervat komende zondag de competitie met een uitwedstrijd tegen promovendus FC Emmen.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie