Interim-manager Ole Gunnar Solskjaer van Manchester United is lovend over David De Gea. De doelman verrichtte zondag tegen Tottenham Hotspur (0-1-zege) maar liefst elf reddingen.

"We hebben enkele geweldige keepers gehad bij deze club, maar ik denk dat David Edwin van der Sar en Peter Schmeichel bedreigt als de nummer één in de clubhistorie", zegt Solskjaer tegen de BBC.

"Ik heb met enkele fantastische doelmannen samengespeeld en United heeft een traditie van grote keepers", aldus voormalig spits Solskjaer, die bij United teamgenoot was van zowel Van der Sar als Schmeichel.

De zege van zondag op Wembley was grotendeels te danken aan De Gea, die knappe reddingen in huis had bij pogingen van onder anderen Harry Kane, Toby Alderweireld en Dele Alli.

"De hele verdediging speelde goed en David was echt ongelooflijk", oordeelde Solskjaer. "Hij is enorm gegroeid en verdient het om vanavond man of the match te zijn."

De elf reddingen van De Gea waren overigens nog geen persoonlijk record. In een wedstrijd tegen Arsenal in 2017 hield hij veertien ballen tegen. De 28-jarige Spanjaard speelt sinds 2011 op Old Trafford.

United blijft winnen onder Solskjaer

Solskjaer werd in december aangesteld als interim-coach na het ontslag van José Mourinho en sindsdien won United zes duels op rij. Vijf van die overwinningen waren in de Premier League en met die goede start evenaarde hij een clubrecord van Matt Busby.

Door de goede reeks staat United in punten gelijk met Arsenal, de nummer vijf van de Premier League. De Noorse coach denkt dat er nog meer mogelijk is. "We geloven nog steeds dat we in de top vier kunnen eindigen. Wij zijn United, we hebben veel kwaliteit."

Solskjaer was erg blij met de prestatie van zijn ploeg op Wembley. "Dit zijn drie hele belangrijke punten en het team speelde goed."

"We hebben nu drie keer op rij de nul gehouden, dat is erg belangrijk. Je zag op het veld dat de spelers gelukkig zijn. Ze speelden met passie, zoals het hoort bij deze club."

Zaterdag speelt United zijn volgende wedstrijd, thuis tegen Brighton & Hove Albion in de Premier League.

