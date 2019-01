FC Den Bosch heeft de tweede periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie gepakt. De ploeg van coach Wil Boessen verzekerde zich van de eerste plaats in de periodestand door zondag met 2-6 uit te halen bij FC Dordrecht.

Leo Vaisanen opende in de twaalfde minuut de score voor Den Bosch in het Riwal Hoogwerkers Stadion. Zes minuten voor rust bracht Renny Smith Dordrecht op gelijke hoogte.

In de tweede helft kwamen de Brabanders in een half uur tijd op een 1-6-voorsprong door treffers van Julian Marchionni, Vaisanen en Danny Verbeek en eigen doelpunten van Daniël Breedijk en Antonio Stankov. Jeremy Cijntje deed in de slotfase nog wat terug namens Dordrecht.

Door de overwinning op Dordrecht beëindigt Den Bosch de tweede periode met 21 punten, twee meer dan nummer twee Roda JC. Voor de Bosschenaren is het de eerste periodetitel sinds december 2011.

FC Den Bosch verstevigde ook de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg heeft twee punten voorsprong op FC Twente, dat de tweede plek overnam van Go Ahead Eagles.

Go Ahead lijdt nederlaag bij Roda JC

Twente boekte in De Geusselt een 0-2-zege op MVV. Rafik Zekhnini en Wout Brama zorgden kort voor rust voor de doelpunten van de Tukkers.

Go Ahead ging met 3-1 onderuit bij Roda JC. Mario Engels scoorde tweemaal namens de Limburgers, waarvoor ook Mitchel Keulen trefzeker was. Jaroslav Navratil vond het net voor Go Ahead, dat nu vierde staat op vier punten van Den Bosch.

Ook Sparta Rotterdam heeft vier punten achterstand op Den Bosch, maar bezet dankzij een beter doelsaldo dan Go Ahead de derde plek. De Rotterdammers speelden met 3-3 gelijk bij SC Cambuur.

Laros Duarte redde in de slotfase een punt voor Sparta, nadat Matthew Steenvoorden, Nigel Robertha en Kevin Jansen Cambuur op een 3-2-voorsprong hadden gezet. Mohamed Rayhi en Lars Veldwijk maakten de andere goals voor de bezoekers.

Jong Ajax en Jong PSV in evenwicht

De beloftentopper tussen Jong Ajax en Jong PSV op De Toekomst eindigde in 2-2. Danilo Pereira scoorde tweemaal voor de Amsterdammers. Bij de Eindhovenaren waren Dirk Abels en Bertalan Kun trefzeker.

NEC verloor met 3-2 bij FC Eindhoven en leed de vierde nederlaag op rij. Elisha Sam bezorgde de Brabanders in de slotfase de winst. Door het verlies zakten de Nijmegenaren naar de veertiende plaats.

TOP Oss verloor voor eigen publiek met 1-2 van RKC Waalwijk, Almere City leed een 0-2-nederlaag tegen FC Volendam en Jong AZ won met 1-3 bij Jong FC Utrecht. Het tiende duel van deze speelronde tussen Telstar en Helmond Sport eindigde in Velsen in 1-1.

