Ryan Babel maakt het seizoen zo goed als zeker af bij Fulham. De spits van Oranje staat op het punt om gehuurd te worden van Besiktas, dat met financiële problemen kampt.

Volgens verschillende media, waaronder VI en De Telegraaf, wordt de oud-Ajacied dinsdag medisch gekeurd. Als dat geen problemen oplevert, speelt Babel de komende zes maanden voor de nummer negentien van de Premier League.

De 32-jarige Babel is in dat geval de tweede grootverdiener die vertrekt bij Besiktas. Eerder liet Pepe zijn contract in Turkije al ontbinden. De Portugees heeft inmiddels onderdak gevonden bij zijn oude club FC Porto.

De Turkse topclub had Babel, wiens contract na dit seizoen afloopt, graag in Istanboel gehouden. Beide partijen spraken over contractverlenging, maar kwamen er niet uit. Met de aanstaande overgang naar Fulham komt er dan ook een eind aan zijn verblijf in Turkije.

Voor de aanvaller wordt het de tweede keer dat hij in de Premier League gaat spelen. Babel speelde van 2007 tot en met 2011 al voor Liverpool, dat hem van Ajax overnam. Vervolgens speelde hij voor Hoffenheim, wederom Ajax, Al-Ain, Deportivo La Coruña en dus Besiktas.

Babel moet Fulham zien te behoeden voor degradatie. De ploeg van coach Claudio Ranieri heeft alleen Huddersfield Town onder zich. De achterstand op nummer zeventien Cardiff City is vijf punten.