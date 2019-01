Ajax heeft het trainingskamp in Florida afgesloten met een 4-2-zege op Sao Paulo. Eerder op zaterdag won Feyenoord in Marbella met 4-2 van Karlsruher SC. Ridgeciano Haps maakte zijn rentree na maanden blessureleed.

Waar Ajax-coach Erik ten Hag donderdag tegen Flamengo (2-2) nog een beroep op zijn tweede keus deed, mocht de vaste basis zich laten zien tegen Sao Paulo. Dat betekende dat spelers als David Neres, Lisandro Magallán en Joël Veltman op de bank begonnen.

De Amsterdammers kwamen in Orlando na een kwartier op achterstand. Hernanes dook na een slordigheidje van Daley Blind op voor het doel van André Onana en schoot droog raak.

Pas in de tweede helft wist Ajax op 1-1 te komen. De ingevallen Rasmus Kristensen vond na een voorzet van Noussair Mazraoui de geheel vrijstaande Donny van de Beek, die van dichtbij raak schoot.

Tadic goed voor doelpunt en assist

Door een treffer van Brenner keek de nummer twee van de Eredivisie echter al snel weer tegen een achterstand aan, maar Dusan Tadic bracht beide ploegen uit een strafschop op gelijke hoogte.

De Serviër gaf tien minuten voor tijd ook de voorzet waaruit Kasper Dolberg 3-2 maakte. Frenkie de Jong stuurde Tadic diep, die alleen voor de doelman de treffer aan de Deense spits gunde.

In de slotfase bepaalde Neres de eindstand tegen zijn oude club op 4-2. De Braziliaan schoot raak op aangeven van de eveneens ingevallen Jurgen Ekkelenkamp.

Ajax hervat op 20 januari de competitie met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Vier dagen later komen de Friezen opnieuw naar Amsterdam voor een duel in de kwartfinales van de TOTO KNVB-beker.

Feyenoord eenvoudig langs ploeg uit Derde Bundesliga

Robin van Persie opende in Marbella al na acht minuten de score voor Feyenoord. Nog geen minuut later verdubbelde Luis Sinisterra de marge voor de ploeg van coach Giovanni van Bronckhorst.

Nadat Marvin Pourie even later voor de aansluitingstreffer van Karlsruher had gezorgd, breidde Van Persie de voorsprong halverwege de eerste helft weer uit.

Nog voor rust deed Burak Camoglu opnieuw wat terug namens de Duitsers, die uitkomen in de Derde Bundesliga. Mohamed El Hankouri bepaalde kort na de onderbreking uit een penalty de eindstand.

Haps begon in de basis en maakte zijn eerste speelminuten van dit seizoen. De linksback raakte begin juli in de voorbereiding geblesseerd aan zijn scheenbeen.

De terugkeer van de 25-jarige Haps is iets sneller dan gedacht, want Feyenoord hield er aanvankelijk rekening mee dat hij pas na de winterstop weer in actie kon komen.

Feyenoord met elf andere namen aan aftrap tegen Karlsruher

Van Bronckhorst koos tegen Karlsruher voor elf andere namen ten opzichte van het oefenduel met Borussia Dortmund, dat vrijdag met 2-1 te sterk was. Onder anderen Kenneth Vermeer, Van Persie, Orkun Kokcü en Sinisterra kregen een basisplaats.

Feyenoord bereidde zich in Spanje voor op de tweede seizoenshelft. De nummer drie van de Eredivisie hervat de competitie op zondag 20 januari met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.