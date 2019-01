Maximilian Wöber vindt dat hij geen andere keus had dan Ajax per direct te verlaten voor Sevilla. De verdediger heeft goede hoop dat hij bij de club uit de Primera División wél een basisplaats krijgt.

De twintigjarige Wöber speelde pas sinds de zomer van 2017 voor Ajax en kwam sindsdien tot 39 officiële duels voor de Amsterdammers. Hij vertrekt na 1,5 jaar voor een bedrag van 10,5 miljoen euro naar Sevilla.

"Hier werd mij verteld dat het er niet goed uitzag wat betreft mijn kansen op speeltijd en bij Sevilla ligt er simpelweg meer perspectief", zegt Wöber zaterdag in gesprek met Ajax TV.

"Sevilla wil met drie verdedigers gaan spelen en ik ben de enige die linksbenig is. Natuurlijk zal ik hard moeten werken om mezelf in de basis te spelen, maar de kans op een plek bij de eerste elf is wel groot."

Wöber maakte lijstje met plus- en minpunten

Dit seizoen toonde Wöber zich een nuttige kracht. De Oostenrijker kon onder trainer Erik ten Hag niet rekenen op een basisplaats, maar speelde in totaal acht competitieduels en stond in de Champions League-wedstrijden tegen Bayern München (uit en thuis) en AEK Athene aan de aftrap.

Aangezien Ajax vooralsnog een sterk seizoen doormaakt - de Amsterdammers bereikten de achtste finales van de Champions League, de kwartfinales van de TOTO KNVB-beker én doen nog volop mee in de titelstrijd - was het voor Wöber niet makkelijk om de club halverwege het seizoen te verlaten.

"Het was een heel moeilijke beslissing voor mij. Van mijn ouders heb ik altijd geleerd om in dit soort situaties een lijstje te maken met plus- en minpunten. Op basis daarvan heb ik besloten om naar Sevilla te vertrekken."

"Ik kijk met een heel positief gevoel terug op mijn tijd bij Ajax, ook al is het me niet gelukt om vaste basisspeler te worden", aldus Wöber. "Het was een geweldige tijd waarin ik veel heb geleerd. Ik ben heel blij dat ik in 2017 de stap van Wenen naar Amsterdam heb gemaakt."