Ole Gunnar Solskjaer is in zijn eerste maanden als interim-trainer van Manchester United onder de indruk geraakt van Marcus Rashford. De Noor denkt dat de spits net zo succesvol kan worden als Harry Kane van Tottenham Hotspur, zondag de tegenstander van United in de Premier League.

"We kunnen het hebben over de klasse van Kane, maar Marcus heeft de potentie om minstens net zo goed te worden. Hij is in staat uit de groeien tot een absolute topspits", zei Solskjaer vrijdag op zijn persconferentie tegen Engelse media.

Onder manager José Mourinho werd Rashford vaak als vleugelspeler ingezet, maar na het ontslag van de Portugees in december en de komst van clubicoon Solskjaer speelde de 21-jarige aanvaller louter als centrumspits.

Die tactische wijziging sorteerde effect, want Rashford kwam in de laatste vijf wedstrijden drie keer tot scoren. Zijn totaal van dit Premier League-seizoen staat nu op zes treffers en dat zijn er acht minder dan Kane, die zich samen met Pierre-Emerick Aubameyang van Arsenal gedeeld topscorer mag noemen.

Solskjaer, die in zijn periode als speler van Manchester United (1996-2007) 127 keer scoorde in 364 wedstrijden, heeft nog geen moment spijt gehad van zijn keuze om Romelu Lukaku op de bank te zetten ten faveure van Rashford.

"Marcus heeft een angstaanjagende versnelling in huis, hij wordt steeds sterker en kan een bal vasthouden. Het is bovendien een geweldige speler om mee te werken", aldus Solskjaer, die zijn eerste vijf duels als interim-manager van United winnend afsloot.

Solskjaer nog niet met United in gesprek over langere samenwerking

De 45-jarige Noor stopt normaal gesproken aan het einde van het seizoen als coach van de 'Red Devils', maar door de goede resultaten speculeren Engelse media al enige tijd over een permanente aanstelling voor de clubicoon.

Solskjaer benadrukte vrijdag nogmaals dat hij en de clubleiding niet hebben gesproken over een langere samenwerking. "Daar hebben we het nog niet over gehad en dat is ook logisch", onderstreepte hij.

"Het is raar om gemaakte afspraken al na enkele weken te wijzigen. De situatie is nog steeds hetzelfde. We blijven met deze geweldige staf iedere dag hard werken met het doel om het team beter te maken."

United staat zondag de eerste echte test onder Solskjaer te wachten, want de huidige nummer zes van de Premier League neemt het op tegen nummer drie Tottenham Hotspur, dat tien punten meer heeft. De wedstrijd op Wembley begint om 17.30 uur.

