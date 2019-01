Erik ten Hag heeft vrijdag benadrukt dat Ajax er alles aan doet om David Neres te behouden. De coach wil de Braziliaan niet kwijt, zeker niet nadat donderdag bekend werd dat de komst van het Mexicaanse talent Diego Lainez niet doorging.

Het Chinese Guangzhou Evergrande bracht eerder deze week naar verluidt een bod van 43 miljoen euro uit op Neres. Ajax leek op een vertrek in te spelen met de komst van aanvaller Lainez, maar de speler van Club América koos op het laatste moment voor Real Betis.

"We willen de kern van de groep bij elkaar houden en Neres is daar zeker onderdeel van. Hij is een belangrijke speler voor ons. We hebben hem nodig en hij mag niet weg. Ik weet alleen ook dat er soms processen op gang komen die niet te stoppen zijn", zegt Ten Hag tegen RTL 7.

"Bij een transfer zijn meerdere partijen betrokken, waar je niet altijd invloed op hebt. We zullen voor hem vechten, hij moet hier blijven. Het is niet makkelijk om in de winter vervangers te vinden die én in de groep passen, én er direct te staan."

Neres speelt sinds januari 2017 voor Ajax, dat hem destijds voor zo'n 12 miljoen euro van São Paulo kocht. De aanvaller speelde tot dusver 77 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin hij 21 keer scoorde en 27 assists gaf.

Ajax greep naast de komst van Diego Lainez, die voor een transfer naar Real Betis koos. (Foto: Getty Images)

'Teleurstellend dat Lainez niet komt'

De 48-jarige Ten Hag had er goede hoop op dat de jonge Lainez deze maand naar Ajax zou komen, maar de nummer twee van de Eredivisie greep dus naast de Mexicaan.

"Dat is teleurstellend voor heel veel mensen die er hard en goed aan gewerkt hebben. We waren er honderd procent van overtuigd dat hij een speler voor de toekomst van Ajax zou zijn en als het dan niet lukt, is het teleurstellend", aldus Ten Hag.

"Dat is zo, maar het gebeurt weleens in de transferwindow. We schaken op meerdere borden en moeten onze aandacht verleggen. We werken verder aan andere spelers waarvan wij overtuigd zijn dat ze kunnen bijdragen aan een heel succesvol Ajax."

Ten Hag vindt niet dat Ajax zichzelf iets kan verwijten in de onderhandelingen met Lainez en Club América. "Ik denk dat we alles goed hebben gedaan, maar een speler heeft soms de keuze tussen meerdere goede clubs. Ajax heeft het in de vingers om spelers te begeleiden en op te leiden voor het allerhoogste niveau, maar hij heeft een andere keuze gemaakt. Dat is zijn goed recht."

'Gunnen Wöber overstap naar Sevilla'

Vrijdagavond werd bekend dat Ajax verdediger Maximilian Wöber kwijtraakt een Sevilla. Ten Hag vindt het vertrek van de Oostenrijker jammer, maar wilde het niet tegenhouden.

"We moesten het hem gunnen gezien het perspectief dat hij bij ons had. Hij was niet altijd basisspeler. We hebben goede verdedigers en zijn goed bezet. Als dit voor Wöber voorbij komt, moet je hem dat gunnen."

Ajax is momenteel op trainingskamp in de Verenigde Staten. De ploeg van Ten Hag speelt zaterdag nog een oefenwedstrijd tegen São Paulo en hervat de competitie acht dagen later in eigen huis tegen sc Heerenveen.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie