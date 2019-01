Maximilian Wöber verruilt Ajax definitief voor Sevilla. De twintigjarige verdediger maakt de overstap voor 10,5 miljoen euro, zo melden de Amsterdammers vrijdag.

De transfersom kan nog oplopen tot 11 miljoen euro. Ajax laat weten dat de clubs akkoord zijn "onder voorbehoud van de vervulling van een aantal voorwaarden".

Zowel Ajax als Sevilla, dat de komst van Wöber ook bevestigt, meldt niets over de contractduur. Naar verluidt tekent de Oostenrijker, die in de Johan Cruijff ArenA tot medio 2021 vastlag, voor 4,5 jaar.

De overgang hing al een paar dagen in de lucht. Wöber had het trainingskamp van Ajax in de Verenigde Staten al verlaten om de laatste zaken af te ronden.

De drievoudig international werd in de zomer van 2017 voor zo'n 7,5 miljoen euro overgenomen van Rapid Wien. Hij kwam sindsdien tot 39 officiële wedstrijden, waarin hij één keer scoorde.

Wöber had reserverol bij Ajax

Onder trainer Erik ten Hag kon Wöber dit seizoen niet rekenen op een basisplaats. De verdediger had in het centrum van de defensie Matthijs de Ligt en Daley Blind voor zich en als linksback kreeg Nicolas Tagliafico de voorkeur.

Ajax speelde al in op het vertrek van Wöber, want de 33-voudig landskampioen versterkte zich deze transferperiode met Lisandro Magallán van Boca Juniors. De Argentijn kostte naar verluidt 8 miljoen euro.

Sevilla, dat met Quincy Promes een international van Oranje in zijn selectie heeft, maakte iets later op vrijdagavond ook de komst van Munir El Haddadi bekend. De 23-jarige aanvaller was overbodig bij FC Barcelona.

Halverwege het seizoen is Sevilla de nummer drie van de Primera División. In de zestiende finales van de Europa League is Lazio in februari de tegenstander. Wöber mist die duels door een schorsing na zijn rode kaart tijdens Ajax-Bayern München.

