Fortuna Sittard kan dit seizoen niet meer beschikken over Wessel Dammers. De 23-jarige aanvoerder heeft donderdag in de oefenwedstrijd tegen Racing Genk naar nu blijkt uit met een zware knieblessure.

Dammers onderging vrijdag een MRI-scan en daaruit werd geconstateerd dat hij de voorste kruisband van zijn rechterknie heeft afgescheurd.

De verdediger viel al in de eerste helft van het verloren vriendschappelijke duel met Genk (0-1) geblesseerd uit en toen al vreesde de medische staf van Fortuna het ergste.

Dammers is naar verwachting zo'n negen maanden uitgeschakeld en dat betekent dat hij pas weer in de loop van volgend seizoen in actie kan komen.

Dammers dit seizoen vaste waarde bij Fortuna

Dammers was dit seizoen een vaste waarde bij Fortuna. Hij deed in alle zeventien competitiewedstrijden mee en maakte daarin zelfs een doelpunt.

De Zuid-Hollander kwam in de zomer van 2017 over van Feyenoord. Hij kon in Rotterdam op niet al te veel speeltijd rekenen en deed vooral ritme op in het beloftenelftal.

Fortuna is aan een voortreffelijk seizoen bezig in de Eredivisie. De promovendus bezet halverwege de knappe negende plaats, met vijf punten voorsprong op de eerste nacompetitieplek.

De ploeg van trainer René Eijer vervolgt de competitie volgende week met een uitwedstrijd tegen De Graafschap en speelt enkele dagen later in de kwartfinales van de TOTO KNVB-beker uit tegen Feyenoord.

