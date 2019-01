Virgil van Dijk is vrijdag verkozen tot Speler van de Maand december in de Premier League. De Liverpool-verdediger is de eerste Nederlander in vijf jaar die de prestigieuze prijs krijgt.

De 27-jarige Van Dijk won in december alle zeven competitieduels met 'The Reds', die in die wedstrijden slechts drie treffers tegen kregen. Bovendien nam Liverpool de koppositie over van Manchester City.

Van Dijk liet ploeggenoot Mohamed Salah, het Tottenham Hotspur-duo Harry Kane en Heung-Min Son, Chelsea-vedette Eden Hazard, Marcus Rashford van Manchester United en West Ham United-spelmaker Felipe Anderson achter zich bij de verkiezing.

De aanvoerder van Oranje is de eerste Nederlander die de prestigieuze prijs krijgt uitgereikt sinds doelman Tim Krul, die in november 2013 namens Newcastle United werd gekozen als Speler van de Maand.

Liverpool-coach Jürgen Klopp kreeg ook erkenning voor de goede prestaties van zijn ploeg, want de Duitser werd uitgeroepen tot Manager van de Maand.

Virgil van Dijk maakt een zeer sterke periode door bij Liverpool. (Foto: ProShots)

Van Dijk ook in Europees elftal van de maand

Eerder op vrijdag kreeg Van Dijk al een plek in het beste Europese team van 2018. Bij die verkiezing, gebaseerde op stemmen van fans op de website van de UEFA, was hij de eerste Nederlander sinds Arjen Robben die het sterrenteam haalde.

Van Dijk, die in 2018 met Liverpool de Champions League-finale haalde en ook met Oranje goed presteerde, vormt het beste elfal van Europa met doelman Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), verdedigers Sergio Ramos, Raphaël Varane en Marcelo van Real Madrid, middenvelders N'Golo Kanté en Eden Hazard van Chelsea en Luka Modric (Real Madrid) en het aanvallende trio Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (FC Barcelona) en Cristiano Ronaldo (Juventus).

Sinds de jaarwisseling gaat het iets minder met Liverpool, want de eerste twee wedstrijden van 2019 gingen verloren. Vorige week donderdag eindigde de Premier League-topper tegen Manchester City in een 2-1-verlies en vier dagen later was Wolverhampton Wanderers in de FA Cup met dezelfde cijfers te sterk.

Bij die laatste wedstrijd speelde Liverpool niet in de sterkste samenstelling, want onder anderen Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum kregen toen rust. De ploeg van Klopp heeft in de competitie nog vier punten voorsprong op City.

