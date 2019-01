Feyenoord heeft vrijdag in Spanje een oefenduel met Borussia Dortmund met 2-1 verloren. PSV boekte eerder op de dag in Qatar een zege door Club Brugge met dezelfde cijfers te verslaan.

Feyenoord gaf Bundesliga-koploper Dortmund goed partij, maar kwam in de 51e minuut op achterstand door een doelpunt van Maximilian Philipp. Verdediger Sven van Beek zag er daarbij niet goed uit. Twintig minuten later maakte Raphael Guerreiro er 2-0 van.

Een kwartier voor tijd deed Bart Nieuwkoop van dichtbij iets terug, maar daar bleef het bij in Marbella. Feyenoord oefent zaterdag nog tegen Karlsruher SC.

"Natuurlijk heb ik dingen gezien die beter kunnen, bijvoorbeeld de manier waarop we het eerste doelpunt tegen krijgen. Dat zijn leermomenten. Gelukkig ging er ook heel veel goed", zei trainer Giovanni van Bronckhorst.

Zijn ploeg bereidt zich in Spanje voor op de tweede seizoenshelft. Feyenoord hervat de competitie op zondag 20 januari met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.

Piroe en Pereiro scoren voor PSV

Bij PSV-Club Brugge maakten Joël Piroe en Gastón Pereiro in de slotfase de treffers voor de ploeg van trainer Mark van Bommel, waarna Hans Vanaken nog tegen scoorde.

De wedstrijd tegen Brugge is het enige oefenduel van PSV in de winterstop. De koploper van de Eredivisie hervat de competitie op 20 januari uit tegen FC Emmen.

Het oefenduel werd in drie periodes van een half uur gespeeld. PSV begon met de vertrouwde namen. Alleen Hirving Lozano ontbreekt wegens privéomstandigheden in Qatar, hij werd in de basis vervangen door Donyell Malen.

Het zestienjarige talent Mohammed Ihattaren maakte als invaller zijn eerste speelminuten in het eerste elftal. In het laatste half uur wisselde Van Bommel zijn complete elftal.

PEC niet opgewassen tegen Leverkusen

In Duitsland was PEC Zwolle niet opgewassen tegen Bayer Leverkusen. De nummer negen van de Bundesliga was met 3-1 te sterk voor de ploeg van Jaap Stam, die zijn tweede wedstrijd leidde als coach van PEC.

Na een half uur zette Kevin Volland de formatie van de onlangs aangestelde Peter Bosz, die bij Leverkusen eveneens voor de tweede keer op de bank zet, op voorsprong. Niet veel later tekende Leon Bailey voor 2-0.

Een kwartier voor tijd maakte diezelfde Bailey ook Leverkusens derde doelpunt. Stanley Elbers de eer redde namens PEC, dat onder Stam de weg omhoog hoopt te vinden.

Rutten debuteert met winst bij Anderlecht

Fred Rutten debuteerde met een oefenzege als trainer van Anderlecht. Het Duitse Hoffenheim werd met 3-2 geklopt door de Belgische topclub.

Anderlecht speelde ruim een uur met een man meer, want Hoffenheim-verdediger Justin Hoogma (ex-Heracles Almelo) kreeg in de 29e minuut een rode kaart. De Duitsers namen desondanks een 2-1-voorsprong, maar Anderlecht won alsnog dankzij Pieter Gerkens en oud-PSV'er Zakaria Bakkali.

Voor Rutten wacht volgende week zondag zijn eerste competitiewedstrijd met zijn nieuwe club, wanneer de Brusselaars op bezoek gaan bij KAA Gent.