De Europese voetbalbond UEFA heeft Dejan Lovren vrijdag voor één internationale wedstrijd geschorst. De Kroatische verdediger maakte Spanje in november belachelijk op sociale media na de 3-2-zege van de Kroaten in de Nations League.

Lovren pochte in een video op Instagram dat hij een elleboogstoot had uitgedeeld aan collega-verdediger Sergio Ramos en maakte daarnaast beledigende opmerkingen over het Spaanse voetbalelftal.

De speler van Liverpool liet zich ook direct na de wedstrijd op 15 november in de Kroatische hoofdstad Zagreb al laatdunkend uit over Spanje, door te stellen dat de Spanjaarden slechte verliezers zijn.

Lovren liet zich tijdens de wedstrijd ook niet onbetuigd, maar zijn harde spel was volgens hem juist een reactie op het "oneerlijk grove optreden" van de tegenstander.

Lovren mist EK-kwalificatiewedstrijd tegen Azerbeidzjan

De UEFA zegt vrijdag dat het gedrag van Lovren tegen de normen en waarden van het voetbal indruist en dat met de wedstrijd schorsing een passende maatregel is getroffen.

Lovren mist door zijn uitsluiting in maart de EK-kwalificatiewedstrijd van de vicewereldkampioen tegen Azerbeidzjan, eveneens in Zagreb.

Kroatië is samen met Azerbeidzjan ingedeeld in een groep met Wales, Slowakije en Hongarije. De nummers één en twee van de poule plaatsen zich voor het EK van 2020, dat wordt gehouden in twaalf verschillende landen.

Lovren vormt dit seizoen bij Liverpool een centraal verdedigingsduo met Virgil van Dijk. 'The Reds' gaan na 21 speelrondes aan kop in de Premier League en maken dus volop kans op de eerste landstitel sinds 1990.