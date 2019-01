Maximilian Wöber en Thomas Müller zijn vrijdag door de UEFA voor twee Europese wedstrijden geschorst naar aanleiding van hun rode kaarten in het Champions League-duel van vorige maand tussen Ajax en Bayern München (3-3).

Ajax-verdediger Wöber beging een harde overtreding op de enkel van Leon Goretzka, terwijl Bayern-aanvaller Müller een soort karatetrap uitdeelde tegen het hoofd van Nicolás Tagliafico.

Müller schrok van zijn eigen actie en bood een dag later via Twitter zijn excuses aan aan Tagliafico na de verhitte confrontatie in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

"Via deze weg wil ik me verontschuldigen bij Nico Tagliafico voor het incident van gisteren. Het was geen opzet. Beterschap", schreef de Duitser op het sociale medium.

Müller stuurde ook een bericht rechtstreeks naar Tagliafico waarin hij sorry zei. De Argentijn reageerde snel: "Ik weet dat het niet opzettelijk was. Ik ben oké, bedankt voor het vragen."

Müller mist door zijn schorsing de dubbele confrontatie met Liverpool in de achtste finales van de Champions League. Ajax speelt tegen titelverdediger Real Madrid.

Het is nog maar de vraag of Wöber zijn schorsing uitzit bij Ajax. De Oostenrijker staat op het punt om voor naar verluidt een bedrag tussen de 12 en 14 miljoen euro te vertrekken naar Sevilla.

Hij kreeg donderdag toestemming om het trainingskamp van Ajax in Florida te verlaten om zijn transfer af te ronden. Sevilla speelt in de knock-outfase van de Europa League tegen Lazio.

UEFA legt Ajax en Bayern ook boetes op

De UEFA legde zowel Ajax als Bayern ook een boete op. De Nederlandse club moet 20.000 euro betalen, omdat supporters voorwerpen op het veld gooiden. De Duitse club werd beboet met 8.000 euro, omdat fans vuurwerk afstaken in het uitvak.

Ajax ontving eerder al een boete van 71.000 euro plus een voorwaardelijke straf van een uitwedstrijd zonder publiek, omdat de aanhang betrokken was bij ongeregeldheden tijdens beide duels met Benfica.

Het ging eind november weer mis in Athene, waar fans van Ajax in het stadion met vuurwerk werden beschoten door aanhangers van AEK. De tuchtcommissie van de UEFA stelde beide clubs in staat van beschuldiging.

De zaak zou in eerste instantie afgelopen maand worden behandeld, maar is uitgesteld tot eind februari. Dat betekent dat Ajax in ieder geval supporters mag meenemen voor de uitwedstrijd in Madrid.

