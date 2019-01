Maximilian Wöber heeft donderdag het trainingskamp van Ajax in Florida verlaten. De Oostenrijkse verdediger vliegt naar Spanje om zijn transfer naar Sevilla af te ronden.

Ajax ontvangt naar verluidt 12 tot 14 miljoen euro voor de twintigjarige Wöber, die geen basisplaats had in het elftal van trainer Erik ten Hag. Hij was tweede keus achter de vaste centrumverdedigers Matthijs de Ligt en Daley Blind. Als linksback krijgt Nicolás Tagliafico de voorkeur in Amsterdam.

Met de Argentijn Lisandro Magallán heeft Ajax deze winter al een nieuwe verdediger aangetrokken. Daarom mag Wöber vertrekken.

De drievoudig Oostenrijks international trainde donderdag in Orlando nog wel mee, maar stapte daarna in het vliegtuig. Hij sloeg de wedstrijd tegen Flamengo (2-2, verlies na strafschoppen) op het toernooi om de Florida Cup over.

Ajax kocht Wöber voor 7,5 miljoen euro

Dit seizoen speelde Wöber slechts in acht competitieduels van Ajax mee. Ook vorig jaar was hij niet verzekerd van een basisplaats. Toen kwam hij tot 22 duels in de Eredivisie.

Wöber speelt sinds de zomer van 2017 voor Ajax. Naar verluidt betaalden de Amsterdammers 7,5 miljoen euro aan Rapid Wien voor de linksbenige verdediger.

Sevilla, dat met Quincy Promes een international van Oranje in zijn selectie heeft, is momenteel de nummer drie van de Primera División. In de zestiende finales van de Europa League spelen de Spanjaarden in februari tegen Lazio.

Bekijk de stand en het programma in de Primera División