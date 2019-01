Ajax heeft donderdag de eerste van twee oefenwedstrijden in Florida met 2-2 gelijkgespeeld tegen het Flamengo. De Brazilianen wonnen vervolgens na strafschoppen.

Bij rust stond het al 2-2 in Orlando. Voor de Amsterdammers scoorden Klaas-Jan Huntelaar en Zakaria Labyad, de Colombiaan Fernando Uribe tekende voor de treffers van Flamengo.

Na negentig minuten werd er een strafschoppenserie gehouden, waarin de Brazilianen beter waren dan Ajax: 4-3. Aanwinst Lisandro Magallán (over) en Joël Veltman (paal), die terugkeerde na lang blessureleed, misten de eerste twee penalty's namens Ajax.

Veltman scheurde in april vorig jaar de voorste kruisband in zijn rechterknie af. De verdediger heeft bijna negen maanden moeten revalideren en speelde tegen Flamengo de volledige tweede helft mee.

Magallán en Lassina Traoré maakten hun debuut voor Ajax. De Argentijnse verdediger, overgekomen van Boca Juniors, had een basisplaats. De zeventienjarige Traoré uit Burkina Faso kwam deze maand over van Ajax Cape Town en speelde de tweede helft.

Neres staat ondanks transfergeruchten aan aftrap

Erik ten Hag begon met zijn tweede keus aan de wedstrijd. In de tweede helft wisselde de trainer nog zeven keer, zodat ook enkele jeugdspelers speeltijd kregen.

Ook Dani de Wit mocht na rust invallen. De twintigjarige middenvelder kreeg donderdag te horen dat hij wordt overgeheveld naar de A-selectie van Ajax.

David Neres verscheen ook aan de aftrap. De Braziliaan staat in de belangstelling van het Chinese Guangzhou Evergrande, dat volgens De Telegraaf 43 miljoen euro voor de aanvaller overheeft. Het is de vraag of hij weg mag nu de Mexicaan Diego Lainez niet voor Ajax maar Real Betis heeft gekozen.

Sao Paulo is zaterdag de tweede tegenstander van Ajax op de Florida Cup. Ajax hervat op 20 januari de competitie met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Vier dagen later komen de Friezen opnieuw naar Amsterdam voor een duel in de kwartfinales van de TOTO KNVB-beker.

