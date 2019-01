Ajax is er niet in geslaagd om Diego Lainez vast te leggen. Het Mexicaanse Club América maakte donderdagavond bekend dat de aanvaller, die al enige tijd in de belangstelling staat van de Amsterdammers, naar Real Betis vertrekt.

Eerder op donderdag meldden diverse media nog dat Ajax een akkoord had bereikt met Club América over een transfersom van circa 15 miljoen euro voor Lainez.

De achttienjarige Mexicaan kiest echter voor een overstap naar het eveneens geïnteresseerde Real Betis, waar hij een contract tot medio 2024 heeft getekend. Lainez wordt bij de huidige nummer zes van de Primera División ploeggenoot van zijn landgenoot en oud-PSV'er Andrés Guardado.

De afgeketste transfer lijkt te betekenen dat David Neres bij Ajax blijft. De Chinese topclub Gangzhou Evergrande zou volgens De Telegraaf een bod van 43 miljoen euro hebben uitgebracht op de Braziliaan, maar Ajax wilde alleen meewerken aan een transfer als Lainez naar Amsterdam zou komen.

David Neres in actie tijdens een training van Ajax in Orlando (Foto: ANP)

Magallán voorlopig enige winteraankoop Ajax

Eerder deze transferperiode versterkte Ajax zich wel met Lisandro Magallán. De verdediger kwam over van het Argentijnse Boca Juniors en tekende een contract voor 4,5 jaar bij de 33-voudig landskampioen.

Ajax verblijft momenteel in het Amerikaanse Orlando om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. De ploeg van trainer Erik ten Hag oefent daar in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) tegen Flamengo, waarna zaterdag een vriendschappelijk duel met São Paulo wacht.

Ajax vervolgt de competitie op zondag 20 januari met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Vier dagen later komen de Friezen opnieuw op bezoek in de Johan Cruijff ArenA voor het kwartfinaleduel in de TOTO KNVB-beker.