De politie in Las Vegas heeft de Italiaanse autoriteiten gevraagd naar DNA-materiaal van Cristiano Ronaldo. De Amerikaanse justitie wil dat gebruiken in de verkrachtingszaak rondom de aanvaller van Juventus.

Volgens The Wall Street Journal willen de autoriteiten in de Verenigde Staten het DNA van de 33-jarige Ronaldo vergelijken met materiaal dat op de jurk van Kathryn Mayorga is aangetroffen.

De 34-jarige Amerikaanse beweert dat de Portugees haar in 2009 heeft verkracht in een hotel in Las Vegas. Mayorga zou destijds een bedrag van omgerekend 327.000 euro aan zwijggeld hebben ontvangen.

De zaak kwam eind september weer aan het licht nadat Mayorga in het Duitse blad Der Spiegel het stilzwijgen doorbrak. Twee dagen na de publicatie kondigde de politie in Las Vegas aan het onderzoek te heropenen. Ronaldo heeft de aantijgingen altijd met klem ontkend.

Advocaat Ronaldo vreest niet voor DNA-verzoek

Zijn advocaat Peter Christiansen laat donderdag in een reactie aan de BBC weten dat er inderdaad een DNA-verzoek is gedaan door de Amerikaanse autoriteiten, maar dat het om een standaardprocedure gaat.

"Ronaldo heeft altijd benadrukt dat wat er in 2009 is gebeurd, met wederzijdse instemming was", aldus Christiansen. "Het zou dus niet verrassend zijn als er DNA van hem wordt aangetroffen. Dit verzoek is verder heel gebruikelijk in een politie-onderzoek."

Hoewel Ronaldo door de verkrachtingszaak onder vuur kwam te liggen, hebben Juventus en de Portugese voetbalbond de vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar altijd openlijk gesteund. Ronaldo speelt sinds afgelopen zomer voor Juventus, dat hem voor 100 miljoen euro overnam van Real Madrid.