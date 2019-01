Jasper Cillessen heeft donderdag met FC Barcelona een verrassende nederlaag geleden in de achtste finales van de Copa del Rey. De Catalanen gingen in de heenwedstrijd tegen Levante met 2-1 ten onder. Quincy Promes boekte met Sevilla een 1-3-zege op Athletic Bilbao.

Cillessen stond zoals gebruikelijk in bekerwedstrijden onder de lat bij Barcelona en kende een dramatische beginfase tegen Levante. De 46-voudig Oranje-international werd al na drie minuten gepasseerd door Erick Cabaco, die raak kopte uit een vrije trap.

Nog geen kwartier later kwam Levante ook op een 2-0-voorsprong tegen Barcelona, dat zonder veel vaste krachten aan het bekerduel was begonnen. Borja Mayoral brak door aan de rechterkant en schoof de bal fraai in de verre hoek, net buiten het bereik van Cillessen.

Het povere Barcelona deed pas in de slotfase wat terug. Philippe Coutinho tekende zes minuten voor tijd voor de aansluitingstreffer door een strafschop te benutten, maar zijn doelpunt kwam veel te laat voor Barcelona om nog iets te bewerkstelligen.

Door de nipte nederlaag moet de ploeg van trainer Ernesto Valverde, die de Copa del Rey vorig seizoen voor de dertigste keer won, aan de bak in de return. De wedstrijd in Camp Nou staat volgende week donderdag op het programma.

Promes met Sevilla langs Athletic Bilbao

Sevilla geniet een veel betere uitgangspositie door de 1-3-zege bij Athletic Bilbao. De bezoekers kenden een droomstart in Bilbao, want Nolito werkte na een fraaie aanval al na vijf minuten de openingstreffer binnen.

Athletic kwam drie minuten na rust pas op gelijke hoogte via Mikel San José. De middenvelder zag zijn kopbal uit een hoekschop via een vuist van doelman Juan Soriano in de verre hoek verdwijnen.

Heel lang kon de thuisploeg niet genieten van die gelijkmaker, want Sevilla stond vier minuten na de 1-1 weer op voorsprong. Nolito zette André Silva alleen voor de keeper en de aanvaller maakte geen fout in de afronding. Wissam Ben Yedder schoot een kwartier voor tijd ook de 1-3 binnen.

Promes werd door coach Díez op het middenveld geposteerd en deed de hele wedstrijd mee. In de competitiewedstrijd tegen Atlético Madrid (1-1) van zondag moest de Oranje-international nog genoegen nemen met een invalbeurt.