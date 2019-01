In de eerste helft van het Eredivisie-seizoen zijn zestien scheidsrechterlijke fouten gemaakt na inmenging van de VAR, die afgelopen zomer zijn intrede deed. Het aantal fouten is dankzij de videoscheidsrechter wel met 70 procent afgenomen.

Van de zestien fouten werd zeven keer onterecht wel of geen strafschop toegekend, acht keer werd ten onrechte wel of geen rood getrokken en één keer werd ten onrechte een doelpunt goedgekeurd, zo blijkt donderdag uit cijfers van de KNVB.

De goal betreft de 1-3 van Ajax-middenvelder Frenkie de Jong in de uitwedstrijd op 23 december tegen FC Utrecht. Scheidsrechter Dennis Higler oordeelde daarbij ten onrechte dat Ajax-aanvaller Kasper Dolberg niet hinderlijk buitenspel stond.

Een van de verkeerde beslissingen bij een vermeende rode kaart was in de wedstrijd VVV-Venlo tegen FC Groningen (0-0) op 9 december.

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük trok in Venlo rood voor VVV-verdediger Jerold Promes na een harde overtreding op Ritsu Doan, maar zette die kaart - onterecht zo oordeelt de KNVB - om in geel nadat hij op advies van de VAR de beelden had gezien.

Ook Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt had dat weekend rood moeten krijgen. Hij haalde in de met 1-4 gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle de doorgebroken Kingsley Ehizibue neer, maar het bleef bij geel van arbiter Jochem Kamphuis.

Gele kaart Kali niet gedefinieerd als fout

"De zestien beslissingen zijn door ons gekwalificeerd als écht duidelijke fouten", zegt Dick van Egmond, coördinator scheidsrechterszaken van de KNVB. "Maar niet alle beslissingen die tot veel commotie hebben geleid zijn gerekend als fout."

De harde overtreding van NAC-middenvelder Anaour Kali op 3 november tegen Heracles Almelo - met geel tot gevolg - is een van die beslissingen. Ook binnen de KNVB leidde het uitblijven van rood tot discussie.

"Vanwege het harde inkomen van Kali hebben wij de voorkeur uitgesproken voor een rode kaart", zegt Van Egmond.

"Maar we zagen ook dat Kali uitgleed en zijn tegenstander niet hard trapte. Het was daardoor niet duidelijk genoeg dat de VAR moest ingrijpen, al had hij wel een voorkeur voor een rode kaart. We definiëren het daarom niet als fout, al snappen we dat dat voer is voor discussie."

Aantal fouten met 70 procent afgenomen

Van Egmond benadrukt ook dat de VAR de discussie over arbitrale beslissingen nooit helemaal zal wegnemen, maar hij kijkt wel redelijk tevreden terug op de eerste maanden van de VAR in de Eredivisie.

"Het aantal duidelijke fouten in de Eredivisie is met 70 procent afgenomen. Er zijn er zestien over, terwijl we er ongeveer vijftig hebben voorkomen. Dat is absoluut een stap in de goede richting."

De verwachting van Van Egmond is dat het aantal fouten in de Eredivisie nog kleiner wordt, al vindt hij het wat vroeg om op basis van een half Eredivisie-seizoen verwachtingen uit te spreken.

"Foutloos wordt het nooit, want het blijft de interpretatie van de scheidsrechter en de VAR onder de druk van de omstandigheden. Maar ik denk wel dat het aantal fouten nog minder kan worden. Dan moet bijvoorbeeld de communicatie nog beter en moet er nog beter gebruik worden gemaakt van alle beschikbare camera's. Dat proces heeft tijd nodig."