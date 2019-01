Marvin Zeegelaar vervolgt zijn loopbaan bij Udinese. De club uit de Serie A huurt de Nederlandse linkspoot voor de rest van het seizoen van Watford, waar hij niet meer op speeltijd kon rekenen.

De 28-jarige Zeegelaar speelde op 10 februari 2018 zijn laatste wedstrijd voor Watford. Hij staat nog tot medio 2021 onder contract bij de Premier League-club, die hem in de zomer van 2017 overnam van Sporting CP.

Bij Udinese zitten met Hidde ter Avest en Bram Nuytinck nog twee Nederlanders in de selectie. Ook William Troost-Ekong, geboren in Haarlem en international van Nigeria, speelt bij de Italiaanse ploeg.

Technisch manager Daniele Pradè van Udinese is blij met zijn nieuwste aanwinst, die vrijdag officieel wordt gepresenteerd. "Zeegelaar heeft een mooie versnelling in huis en is ook defensief sterk. Hij is in staat veel ballen te onderscheppen, is sterk in luchtduels en weet bovendien hoe het is om in een topcompetitie te spelen."

Udinese vecht tegen degradatie uit Serie A

Zeegelaar begon zijn loopbaan bij Ajax, waar hij een deel van de jeugdopleiding doorliep. De geboren Amsterdammer debuteerde in 2008 in de hoofdmacht, maar kwam niet verder dan zes officiële duels voor Ajax en werd in het seizoen 2010/2011 voor een half jaar verhuurd aan Excelsior.

Na zijn vertrek bij Ajax in 2011 speelde Zeegelaar voor het tweede elftal van Espanyol, het Turkse Elazigspor, Blackpool FC, Rio Ave, Sporting CP en dus Watford. Hij begon zijn loopbaan als aanvaller, maar speelde bij meerdere clubs ook op het middenveld of als linkervleugelverdediger.

Zeegelaar moet Udinese helpen in de strijd tegen degradatie uit de Serie A. De ploeg van trainer Davide Nicola bezet momenteel de vijftiende plek op de ranglijst, vijf punten boven de degradatiestreep. Udinese vervolgt de competitie op 19 januari met een thuiswedstrijd tegen Parma.

