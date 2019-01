Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst gaat in februari met de clubleiding praten over een eventuele langere samenwerking. Hij beschikt over een aflopend contract bij de Rotterdammers.

"We hebben afgesproken dat we in februari met elkaar gaan zitten. Tot die tijd komt er geen nieuws, helaas voor jullie", zei Van Bronckhorst donderdag tegen RTV Rijnmond op het trainingskamp in het Spaanse Marbella.

"Ik ben er zelf nog niet over uit. Ik denk er natuurlijk wel over na. Maar nogmaals, ik ben er zelf nog niet 100 procent over uit."

Van Bronckhorst is sinds de zomer van 2015 de trainer van Feyenoord. Hij volgde destijds als assistent de naar Southampton vertrokken Ronald Koeman op.

De oud-speler van de club kende vervolgens zeer succesvolle jaren in De Kuip. Hij won in het seizoen 2016/2017 voor het eerst in achttien jaar de landstitel, de TOTO KNVB-beker in 2016 en 2018 en de Johan Cruijff Schaal in 2017.

'De kritiek steekt mij helemaal niet'

Van Bronckhorst krijgt dit seizoen echter de nodige kritiek te verduren, omdat hij met Feyenoord als nummer drie halverwege al een forse achterstand heeft op koploper PSV (twaalf punten) en runner-up Ajax (tien punten).

"Er zijn heel veel afwegingen om bij te tekenen en te blijven. Ik kan niet specifiek één ding noemen. Ik volg uiteindelijk mijn gevoel en mijn gevoel zal ik dan ook uitspreken.

"De kritiek steekt mij helemaal niet. Mensen mogen kritiek hebben. Het belangrijkste is hoe ik en de club erin staan. Dat is het allerbelangrijkste."

Van Bronckhorst houdt er sterk rekening mee dat er in de komende weken nog enkele spelers vertrekken. Technisch directeur Martin van Geel is vooral van plan om enkele spelers te gaan verhuren.

"Ik verwacht niet een hele spannende periode. Ik denk dat er nog wel wat spelers vertrekken, van wie het goed is dat ze verhuurd gaan worden. Vooral spelers die niet veel aan spelen toekomen, maar ik noem geen namen."

Haps weer inzetbaar

Van Bronckhorst kan weer beschikken over Ridgeciano Haps. De linksback kwam dit seizoen nog geen minuut in actie vanwege een hardnekkige scheenbeenblessure.

"Hij oogt heel fris en fit en heeft al een lange tijd meegetraind. Nu is hij pas vrijgegeven voor minuten. Dat is de volgende stap in zijn herstel. Ik denk dat Ridgeciano een speler is die snel kan aanhaken."

Feyenoord hervat volgende week zondag de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle en speelt een week later de thuiswedstrijd tegen aartsrivaal Ajax.

Feyenoord maakt ook nog altijd kans op de derde KNVB-beker in korte tijd. De ploeg neemt het tussen de ontmoetingen met PEC Zwolle en Ajax in de kwartfinales in eigen huis op tegen Fortuna Sittard.