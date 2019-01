Ajax heeft met het Mexicaanse Club América een akkoord bereikt over een transfer van aanvaller Diego Lainez, zo meldt De Telegraaf donderdag.

De krant meldt niets over de hoogte van de transfersom, maar volgens Voetbal International is overeenstemming bereikt over een bedrag van zo'n 15 miljoen euro en kan Lainez voor vijf jaar tekenen. Ajax hoopt het eveneens geïnteresseerde Real Betis af te troeven.

Mocht de transfersom inderdaad 15 miljoen euro bedragen, dan is Lainez de op twee na duurste Ajax-aankoop ooit. Alleen Daley Blind (16 miljoen euro, oplopend tot 21 miljoen euro) en Miralem Sulejmani (16,25 miljoen euro) waren duurder.

Lainez wordt al langer in verband gebracht met Ajax. De Amsterdammers zien in de jonge Mexicaan naar verluidt de opvolger van David Neres, die in de nadrukkelijke belangstelling van het Chinese Guangzhou Evergrande zou staan.

Tweevoudig international Lainez kan in de gehele voorhoede uit de voeten en speelde tot dusver vijftig officiële wedstrijden voor Club América. Daarin was hij goed voor vijf treffers en drie assists.

Roerige transferperiode voor Ajax

Ajax kent een vrij roerige transferperiode. Naast het mogelijke vertrek van Neres - voor wie Guangzhou zo'n 43 miljoen euro over zou hebben - staat Maximilian Wöber mogelijk voor een transfer naar Sevilla.

De nummer twee van de Eredivisie versterkte zich wel met verdediger Lisandro Magallán, die overkwam van Boca Juniors. Luis Orejuela, Kaj Sierhuis en Azor Matusiwa, spelers die niet in aanmerking kwamen voor het eerste elftal, werden verhuurd.

Ajax verblijft momenteel in de Verenigde Staten voor een trainingskamp. De ploeg van trainer Erik ten Hag oefent daar donderdag tegen Flamengo en zaterdag tegen Sao Paulo.

Ajax vervolgt de competitie op zondag 20 januari met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Vier dagen later komen de Friezen opnieuw op bezoek in de Johan Cruijff ArenA voor het kwartfinaleduel in de TOTO KNVB-beker.