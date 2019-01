Dick Advocaat stopt na dit seizoen als trainer van FC Utrecht. De 71-jarige Hagenaar heeft aan de clubleiding te kennen gegeven dat hij zijn aflopende contract niet wil verlengen.

"De club heeft aan mij gevraagd of ik nog door wil gaan als hoofdtrainer, maar ik heb aangegeven dat het voor FC Utrecht beter zou zijn als de club kiest voor een langetermijnstrategie", zegt hij donderdag op de website van de club.

"Verder weet ik nog niet precies wat ik in de toekomst ga doen. Daar wil ik in april/mei, nadat ik de klus bij FC Utrecht heb geklaard, over na gaan denken."

Advocaat nam bij FC Utrecht halverwege september de taken over van de ontslagen Jean-Paul de Jong en slaagde er al snel in de op dat moment stroef draaiende Domstedelingen weer op het juiste spoor te zetten.

De ervaren oefenmeester won met FC Utrecht zeven van de twaalf competitiewedstrijden en steeg zodoende naar de knappe vierde plaats in de Eredivisie.

"Ik zal mijn uiterste best doen om met FC Utrecht de play-offs voor Europees voetbal te halen, met als ultieme doel Europees voetbal. Tot nu toe heb ik het bijzonder naar mijn zin bij FC Utrecht en ik vind het een fantastische club."

Van den Brom lijkt belangrijkste kandidaat om Advocaat op te volgen

Advocaat voedde een aantal weken geleden nog de geruchten over een langer verblijf bij FC Utrecht. Hij vertelde op een persconferentie niet uit te sluiten ook volgend seizoen aan het roer te staan in Stadion Galgenwaard.

John van den Brom lijkt de belangrijkste kandidaat om Advocaat op te volgen. De scheidend trainer van AZ zou zelfs al een oriënterend gesprek hebben gehad met voorzitter Frans van Seumeren en directeur voetbalzaken Jordy Zuidam.

Advocaat is bij Utrecht bezig aan zijn 23e klus als hoofdtrainer/bondscoach. Hij was in het verleden ook eindverantwoordelijke bij onder meer het Nederlands elftal, PSV en AZ.

FC Utrecht is momenteel op trainingskamp in het Spaanse La Manga. De ploeg hervat volgende week zaterdag de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen AZ.

FC Utrecht verwelkomde deze week Riechedly Bazoer. De 22-jarige middenvelder en zesvoudig international van Oranje wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van het Duitse VfL Wolfsburg.