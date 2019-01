Het hoofd jeugdopleiding van Liverpool is zwaar onder de indruk van Ki-Jana Hoever, het Nederlandse talent dat onlangs op zestienjarige leeftijd debuteerde voor de topclub. De verdediger wordt een grote toekomst voorspeld.

"Hoever heeft serieuze potentie en de progressie die hij dit seizoen boekt verrast me niet", zegt Alex Inglethorpe, die bij Liverpool verantwoordelijk is voor de jeugdafdeling, op de site van de club.

"Het was van hem heel vroeg al duidelijk dat hij afschuwelijk veel heeft van wat je moet hebben om een topspeler te worden. Veel stukjes van de puzzel zitten in de doos en ik denk dat we ze alleen nog maar hoeven te leggen. Hij heeft een erg veelbelovend vooruitzicht."

Hoever werd in september weggeplukt uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde vervolgens al in diverse jeugdelftallen van Liverpool. Hij maakte maandag in het verloren FA Cup-duel met Wolverhampton Wanderers (2-1) op een leeftijd van zestien jaar en 354 dagen zijn debuut in de hoofdmacht.

De jeugdinternational mag zich de jongste Liverpool-speler ooit in de FA Cup noemen en is bovendien de op twee na jongste debutant bij de club die bovenaan staat in de Premier League.

De zestienjarige Hoever viel al vroeg in tijdens Wolverhampton Wanderers-Liverpool. (Foto: ANP)

'Zijn manier van denken maakt indruk'

Inglethorpe is lovend over de voetbalkwaliteiten van Hoever, maar eigenlijk nog meer van de mentale eigenschappen van de jonge Nederlander.

"Hij is een ongelooflijk talent. Wat me aan hem opvalt is dat hij niet alleen een goede voetballer is, maar ook een goed persoon is", vertelt het hoofd jeugdopleiding van de vijfvoudig Champions League-winnaar.

"Hij is heel gedreven, maar tegelijkertijd ook heel slim. Hij zorgt goed voor zichzelf, is zelfverzekerd en gelooft in wat hij doet. Zijn manier van denken heeft indruk op me gemaakt."

Na het duel in Wolverhampton was manager Jürgen Klopp, die Hoever vroeg liet invallen door een blessure bij Dejan Lovren, ook al lovend. "Als je nodig bent in het elftal, dan draait het er niet om hoe oud je bent, maar om welke kwaliteiten je in huis hebt. Hij heeft een prima wedstrijd gespeeld", zei hij.

Premier League-koploper Liverpool vervolgt de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. Onduidelijk is nog of Hoever dan opnieuw bij de selectie zit.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League