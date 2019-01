PSV-trainer Mark van Bommel verwacht dat de club in deze transferperiode geen enkele speler meer verkoopt en rekent daarnaast ook niet op versterkingen.

"Wij kunnen nee zeggen. Niemand gaat weg. Ik ga er ook niet van uit dat wij spelers gaan halen deze maand. Onze selectie is breed genoeg", zei hij donderdag op het trainingskamp in Doha tegenover onder meer De Telegraaf.

PSV staat eventueel wel open voor een vertrek van Bart Ramselaar. De Eindhovenaren willen de middenvelder echter alleen verkopen en niet voor de rest van dit seizoen verhuren.

Ramselaar is op een zijspoor beland bij PSV. Hij had onder Phillip Cocu nog regelmatig een basisplaats, maar komt onder diens opvolger Van Bommel nauwelijks in actie en speelt zijn wedstrijden voornamelijk bij Jong PSV.

PSV raakte vorige week al wel Nicolas Isimat-Mirin kwijt. De eveneens overbodige verdediger verkaste voor enkele tonnen naar het Turkse Besiktas.

PSV gaat halverwege aan kop in Eredivisie

PSV bereidt zich in Doha voor op de tweede helft van het seizoen. De ploeg heeft alleen nog de competitie om voor te spelen, aangezien de Eindhovenaren al zijn uitgeschakeld in de TOTO KNVB-beker en in Europa.

De Brabanders gaan halverwege aan kop in de Eredivisie, met na zeventien speelrondes twee punten voorsprong op nummer twee Ajax en liefst twaalf punten op nummer drie Feyenoord.

Ajax trok in deze transferperiode in tegenstelling tot PSV wel spelers aan. De Amsterdammers verzekerden zich van de diensten van Lisandro Magallán en Lassina Traoré, en daar komt waarschijnlijk spoedig Diego Lainez bij.

PSV, Ajax en Feyenoord hervatten volgende week de competitie met wedstrijden tegen respectievelijk FC Emmen (uit), sc Heerenveen (thuis) en PEC Zwolle (uit).