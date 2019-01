De manier waarop Paris Saint-Germain woensdag thuis onderuitging tegen EA Guingamp in de Coupe de la Ligue maakt Thomas Tuchel boos. De coach van de Parijzenaars is kritisch op zijn eigen ploeg, maar vooral op de scheidsrechter.

Arbiter Benoît Bastien gaf Guingamp in de tweede helft drie strafschoppen. Twee daarvan werden benut, waardoor de hekkensluiter van de Franse competitie een 1-0-achterstand omboog en de koploper van de Ligue 1 uitschakelde in het bekertoernooi.

"Over de tweede strafschop kunnen we het niet eens hebben, want dan word ik boos. Er was echt helemaal niets aan de hand", zegt een verbolgen Tuchel over de bizarre tweede helft in het Parc des Princes.

"De scheidsrechter ging het op aanraden van de VAR nog eens checken en kende hem toen alsnog toe. Iedereen bij ons had het gevoel dat het hem voldoening gaf om ons een penalty tegen te geven."

Neymar had PSG in de 63e minuut nog op voorsprong gezet, vlak nadat Marcus Thuram - de zoon van de Franse recordinternational Lilian Thuram - de eerste strafschop had gemist. In de slotfase schoot hij alsnog raak vanaf elf meter, net als Yeni N'Gbakoto.

Marcus Thuram benutte vlak voor tijd de derde strafschop van Guingamp en maakte daarmee 1-2. (Foto: ProShots)

'Zou tegen Real, Barça of Bayern nooit gebeuren'

De 45-jarige Tuchel heeft geen goed woord over voor scheidsrechter Bastien en stelt dat het geven van drie strafschoppen aan één ploeg in de Champions League bijvoorbeeld nooit zal voorkomen.

"Het is onmogelijk om zoiets te doen. Als wij tegen Real Madrid, Barcelona of Bayern München drie penalty's willen, kunnen we honderd jaar wachten. Dat zal nooit gebeuren. Vandaag gebeurde het helaas wel", aldus de Duitser.

Door de uitschakeling in de Coupe de la Ligue is PSG nog op drie fronten actief: de competitie, de Champions League en de Coupe de France, het andere Franse bekertoernooi.

In de Ligue 1 is PSG vooralsnog ongenaakbaar met 47 punten uit zeventien duels. De voorsprong op nummer twee Lille, die ook nog eens twee wedstrijden meer gespeeld heeft, is al dertien punten. In de achtste finales van de Champions League stuit de ploeg van Tuchel op Manchester United.

