Hoewel Burton Albion woensdag met liefst 9-0 onderuitging bij Manchester City in de League Cup, is manager Nigel Clough trots op zijn ploeg. De Engelsman vindt het een pluspunt dat een tiende tegentreffer uitbleef.

"We hebben al geschiedenis geschreven door zo ver te komen in het toernooi", zei Clough, die met Burton op het derde niveau van Engeland uitkomt, na de eenzijdige wedstrijd in het Etihad Stadium.

"De wedstrijd van vanavond was voor ons niet heel belangrijk, we waren al blij dat we zo ver zijn gekomen. We bleven er tot de laatste minuut voor gaan en de City-fans schreeuwden om een tiende doelpunt, maar we hebben dat voorkomen. Dat is positief. Een aantal jonge spelers heeft een onbetaalbare ervaring gehad."

Halverwege stond het City van manager Josep Guardiola al op 4-0 en na rust liep de nummer twee van de Premier League dus alsmaar verder uit. Gabriel Jesus was met vier doelpunten de grote man bij de thuisploeg.

"Natuurlijk is het niet fijn als je al die doelpunten ziet vallen zonder dat je er iets aan kunt doen", aldus Clough. "Guardiola vroeg me om samen een glas wijn te drinken en hopelijk wordt het meer dan één glas."

Burton-manager Nigel Clough in gesprek met zijn Manchester City-collega Josep Guardiola. (Foto: ProShots)

Guardiola: 'We namen de wedstrijd echt serieus'

Guardiola verheugde zich ook op het onderonsje met Clough. "We gaan inderdaad een glaasje drinken samen. Ik weet hoe belangrijk zijn vader was, hij was geniaal", zei hij over Brian Clough, die succesvol manager was van Derby County en Nottingham Forest.

De City-coach was blij dat zijn ploeg er vol voor bleef gaan tegen Burton. "Het is nooit makkelijk om dit soort wedstrijden te spelen en we namen het echt serieus. Na de tweede en derde goal werd het makkelijker en waren we sneller", aldus de Spanjaard.

"Natuurlijk zijn we nu zeker van de finale, maar we moeten de return nog wel spelen en zullen ook die wedstrijd serieus nemen. Burton heeft een geweldig toernooi beleefd en mag trots zijn."

Aanvaller Jesus is dit seizoen niet altijd zeker van een basisplek en was dus blij dat hij zich kon laten zien. "Ik heb nog nooit vier keer gescoord. We hebben echt goed gespeeld, met respect voor de tegenstander."

City in finale tegen Tottenham of Chelsea

In de finale neemt City het op tegen Tottenham Hotspur of Chelsea. De 'Spurs' wonnen het heenduel dinsdag met 1-0 door een omstreden doelpunt van Harry Kane.

City, dat onlangs in de FA Cup al met 7-0 van Rotherham United won, vervolgt de competitie maandag met een thuiswedstrijd tegen middenmoter Wolverhampton Wanderers. Het gat naar koploper Liverpool is vier punten.

