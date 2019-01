Het lijkt steeds waarschijnlijker dat David Neres deze maand nog vertrekt bij Ajax. De Chinese topclub Guangzhou Evergrande zou het bod op de Braziliaanse aanvaller hebben verhoogd van 30 naar 43 miljoen euro.

Dat meldt De Telegraaf donderdag. Volgens de krant wil Ajax wel meewerken aan een transfer van Neres naar China, mits er een akkoord wordt bereikt met het Mexicaanse Club América over de komst van diens opvolger Diego Lainez.

De Amsterdammers worden al enige tijd in verband gebracht met de achttienjarige aanvaller, die tussen de 12 en 15 miljoen euro zou moeten kosten. Volgens De Telegraaf naderen Ajax en Club América overeenstemming over de transfersom.

De 21-jarige Neres speelt sinds januari 2017 voor Ajax, dat hem destijds voor 12 miljoen euro overnam van het Braziliaanse Sao Paulo. Hij speelde sindsdien 77 officiële duels voor de huidige nummer twee van de Eredivisie en kwam daarin 21 keer tot scoren.

Mocht Neres inderdaad voor 43 miljoen euro naar Guangzhou Evergrande vertrekken, dan is hij de duurste speler die Ajax ooit verkocht heeft. In de zomer van 2017 verkaste verdediger Davinson Sánchez voor een bedrag van 40 miljoen euro (exclusief bonussen) naar Tottenham Hotspur.

Ook Wöber kan vertrekken bij Ajax

Neres, wiens contract bij Ajax nog doorloopt tot medio 2022, is niet de enige speler die Ajax mogelijk gaat verlaten. Woensdag werd al bekend dat Sevilla interesse heeft om Maximilian Wöber over te nemen. De Oostenrijkse verdediger is onder trainer Erik ten Hag niet verzekerd van een basisplaats.

Ajax is momenteel ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft op trainingskamp in het Amerikaanse Orlando. De ploeg van Ten Hag speelt daar donderdag een oefenduel met het Braziliaanse Flamengo, waarna zaterdag een vriendschappelijke wedstrijd tegen Sao Paulo op het programma staat.

Op zondag 20 januari hervat Ajax de competitie met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Op 13 februari staat het heenduel met Real Madrid op het programma in de achtste finales van de Champions League. De return in Spanje is op 5 maart.