Manchester City heeft woensdagavond geen spaan heel gelaten van Burton Albion in de halve finale van de League Cup. De ploeg van trainer Josep Guardiola won de heenwedstrijd tegen de club uit de League One met liefst 9-0. In Frankrijk werd Paris Saint-Germain op bizarre wijze uitgeschakeld in de Coupe de la Ligue.

Bij Manchester City-Burton Albion stond het halverwege al 4-0 door doelpunten van Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus (twee) en oud-PSV'er Oleksandr Zinchenko, die van afstand op schitterende wijze raak schoot.

In de tweede helft nam City, dat met bijna alle vaste krachten aan de wedstrijd in het Etihad Stadium begon, geen gas terug en kreeg Burton Albion nog vijf treffers te verwerken.

Jesus tekende voor de 5-0 en de 7-0, terwijl ook Phil Foden (6-0), Kyle Walker (8-0) en Riyad Mahrez (9-0) hun doelpunt meepikten. Door de 9-0-zege - de grootste overwinning ooit in een halve finale van een Engels bekertoernooi - is de return op woensdag 23 januari niet meer dan een formaliteit.

Voor City was de overwinning op Burton Albion de tweede monsterzege op rij. De huidige nummer twee in de Premier League was zondag in de derde ronde van de FA Cup met 7-0 te sterk voor Rotherham United.

De andere halve finale in de League Cup tussen Tottenham Hotspur en Chelsea is nog verre van beslist. De 'Spurs' wonnen dinsdag de heenwedstrijd met 1-0 door een benutte penalty van Harry Kane.

Blamage Paris Saint-Germain in bekertoernooi

In de Franse Coupe de la Ligue werd Paris Saint-Germain zeer verrassend in de kwartfinales uitgeschakeld. De Parijzenaars, die het bekertoernooi de laatste vijf jaar wonnen, blameerden zich in eigen huis tegen En Avant de Guingamp: 1-2.

De bezoekers, hekkensluiter in de Ligue 1, kregen in de tweede helft liefst drie strafschoppen toegekend. Marcus Thuram liet een kwartier na rust het eerste buitenkansje onbenut, waarna Neymar PSG twee minuten later wél op voorsprong zette met een rake kopbal.

In de slotfase toonde Guingamp aan over de langste adem te beschikken. Scheidsrechter Benoît Bastien wees in de 81e minuut opnieuw naar de stip en dit keer ging Yeni N'Gbakoto achter de bal staan. De invaller faalde niet van 11 meter.

Het leek lange tijd bij 1-1 te blijven, maar PSG trok in de blessuretijd alsnog aan het kortste eind. Thuram mocht voor de tweede keer in de wedstrijd een strafschop nemen en dit keer trof hij wel doel, waardoor Guingamp zich halvefinalist mag noemen.

Atlético Madrid niet langs Girona in Copa del Rey

In Spanje deed Real Madrid goede zaken door de heenwedstrijd in de achtste finales van de Copa del Rey tegen CD Leganés ruim te winnen. De wedstrijd in het Santiago Bernabéu eindigde in 3-0.

Sergio Ramos tekende vlak voor rust voor de openingstreffer door een strafschop te benutten, waarna Lucas Vázquez en Vinicius Junior de marge na rust naar twee vergrootten in Madrid.

Voor Real Madrid is de bekeroverwinning een opsteker, want de eerste twee duels van 2019 werden niet gewonnen door de 'Koninklijke'. Real is in februari en maart de tegenstander van Ajax in de achtste finales van de Champions League.

Atlético Madrid slaagde er niet in de heenwedstrijd tegen FC Girona te winnen: 1-1. Antoine Griezmann had Atlético nog wel een droomstart bezorgd op vreemde bodem door na acht minuten de openingstreffer te tekenen. Zijn schot belandde via de onderkant van de lat en de rug van doelman Gorka Iraizoz in het doel.

Anthony Lozano trok de stand na 33 minuten gelijk met een knap afstandsschot in de verre hoek. De returns in de achtste finales van de Copa del Rey worden volgende week afgewerkt.